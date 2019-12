Viaja Seade a Estados Unidos para revisar textos de T-MEC

Ciudad de México.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que el subsecretario Jesús Seade va en camino a Washington, Estados Unidos, para terminar la revisión sobre la implementación del T-MEC.

"Está viajando Jesús Seade a Washington para terminar la revisión de los instrumentos para la implementación del Tratado", dijo en su comparecencia ante el Pleno del Senado de la República.

El debate con los senadores es a sólo ocho días de que el Congreso de Estados Unidos se vaya a receso por las vacaciones de diciembre sin todavía haber ratificado el T-MEC.

Ebrard también dijo a los legisladores que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador consultará con el Senado los cambios que Estados Unidos ha planteado al T-MEC.

Cualquier documento que se adjunte, dijo, tendrá el mismo estatus jurídico que el resto del acuerdo de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos.

"Ha sido muy largo esta negociación porque se ha hecho una negociación entre la Administración estadounidense y su congreso, México no es parte de la negociación cotidiana, pero si les hemos dicho que tiene que ser aprobado por el Senado mexicano aunque ya se haya ratificado el tratado porque cualquier documento tiene el mismo statuts jurídico que lo demás del tratado y será consultado antes", manifestó.

"No habrá nada que ustedes no conozcan, nada que no nos autoricen".

El viernes pasado, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade, regresó de un viaje de trabajo de Canadá y Estados Unidos con una lista de planteamientos que, de aprobarse, se adjuntarían al T-MEC, que fue firmado en noviembre de 2018.

Ebrard detalló que los planteamientos realizados por Estados Unidos, tras una negociación entre la Administración de Donald Trump y el Congreso estadounidense, particularmente los legisladores demócratas, son en los temas de derechos de los trabajadores, medio ambiente y protección de bigenéricos.

"Tenemos una posición muy favorable y avanzada en cuanto a los derechos laborales, no tenemos ninguna reserva respecto a los derechos de los trabajadores, pero es un tema", afirmó el Secretario.

"Los temas ambientales tienen que ver con el cumplimiento de nuestro país de convenciones y tratados en la materia que ya fueron ratificados. Ahí no esperaríamos un cambio muy importante".

Marcelo Ebrard dijo que esos son los temas que entre hoy y mañana se tratarán por Seade y por el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer.

"Si es necesario hacer consultas, les pediría que se pueda hacer de manera expedita a través del órgano de gobierno del Senado", concluyó Ebrard.

En el arranque de su comparencia, Ebrard dijo que todavía hay muchas áreas de la Administración estadounidense que todavía tienen el planteamiento de que México sea un tercer país seguro.

Al referirse a la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, afirmó que nunca se ha usado esa denominación con una organización delictiva, sino que se utiliza cuando existen motivos políticos o ideológicos.

El funcionario afirmó que eso se lo hará saber al Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, quien visitará México el próximo jueves.

"Esto provocaría que se debilite la cooperación entre ambos países, que por cierto es la cooperación más intensa de todo el mundo".

La comparecencia del funcionario se da en medio del amago del Presidente Donald Trump de designar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo cual abriría la puerta a su Gobierno para actuar de manera directa en México.

Marcelo Ebrard es el último en acudir a la Cámara de senadores para el desglose del Primer Informe.

La comparecencia del Canciller se había agendado para el 1 de octubre, pero se pospuso porque su padre fue internado en el hospital y posteriormente falleció.