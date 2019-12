'Se debió preguntar a México sobre agregados'

Ciudad de México— El canciller Marcelo Ebrard dijo que Estados Unidos debió haber preguntado a México sobre los agregados laborales que se plantea supervisen la implementación de la reforma laboral.

Adelantó que Jesús Seade, el negociador mexicano del T-MEC, estará hoy en Estados Unidos para dialogar con autoridades de ese país sobre la iniciativa que plantea la designación de cinco funcionarios diplomáticos en la Embajada de ese país en México.

"Hoy está Jesús Seade en Estados Unidos diciendo lo que les acabo de decir, primero el Tratado que está en cuestión fue modificado, no, se le hizo anexo que no conocemos y modifica, no, eso no es el caso.

"Se trata de una disposición que se hubiese preguntado a México, creemos que sí", afirmó el secretario de Relaciones Exteriores.

Agregó que Jesús Seade dejará claro en Estados Unidos que la designación de los agregados requiere la autorización de México.

"¿Qué les va a decir Jesús? Oigan los agregados requieren la autorización de México", señaló.

"Voy a esperar a las reuniones de Jesús Seade, pero de acuerdo a las convenciones vigentes un país no puede tener agregados en otro si no tiene autorización, ese es el punto central".