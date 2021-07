Ven golpe a credibilidad de AMLO por video sobre hermano

Ciudad de México— El video en el que se observa a Martín Jesús, hermano del Presidente, recibir 150 mil pesos en efectivo, le pega a la credibilidad de Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento, coincidieron los senadores Emilio Álvarez Icaza y Damián Zepeda.

"Estos videos sí son una derrota cultural y política de él y su movimiento, porque lo que están evidenciando es lo que claramente se llama actos de corrupción", resumió Álvarez Icaza.

"Pero sí es una derrota moral: por supuesto son de estas cosas que erosionan profundamente la autoridad moral tanto del Presidente como de su movimiento. Y eso que dicen que no son iguales. Es un escándalo pero lo que indigna más es la manera como el Presidente asume estas cosas. Lo que daría lugar en cualquier democracia es que se investigaran los hechos", observó el legislador independiente.

Álvarez Icaza dijo en entrevista que no creía lo que López Obrador había sostenido esta mañana: que el video en que su hermano recibe dinero de David León reflejaba un "trato personal".

"Lo que tocaría es que el Presidente encabezara la indignación e investigara. Si el Presidente no investiga, es corresponsable de ese delito. Y lo que pone muy en evidencia es que el Presidente mide con dos varas: a su familia no le hace ni le investiga porque parece que s hacia él mismo.

"Y a la oposición no sólo la manda a perseguir con la UIF, la Fiscalía o sus ataques en las mañaneras, de manera que queda muy en evidencia que este Presidente tiene dos medidas."

El senador panista Damián Zepeda hizo un planteamiento similar.

"Le pega durísimo a la credibilidad de este Gobierno. El contexto es terrible: claramente había un financiamiento ilegal, y no se debe minimizar y se debe investigar", resumió.

En opinión del ex dirigente de Acción Nacional, el Presidente "está enviando un mensaje en el que dice 'yo estoy por encima de la ley. Quienes hayan hecho algo indebido para nuestro movimiento, tienen el perdón porque es nuestro movimiento'".

"Y con ese mensaje es imposible llevar a cabo la limpia del sistema político. No puede uno decir 'voy a atacar la corrupción, voy a acabar con la impunidad, con los intereses creados', y luego ser exhibido haciendo lo mismo y no haciendo nada al respecto. Realmente le pega en la línea de flotación al proyecto del Presidente y si decide protegerlo, hace naufragar la lucha. Me imagino que ha de ser muy desesperanzador para los millones que confían en el movimiento del Presidente".