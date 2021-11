Van contra director de Canal del Congreso por mañanitas a AMLO

Ciudad de México.- El PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados exigieron la destitución del director general del Canal del Congreso, Eduardo Fernández Sánchez.

Esto luego que el medio oficial transmitió "Las Mañanitas" ofrecidas por Morena y sus aliados al Presidente Andrés Manuel López Obrador a pesar de que la sesión ya había terminado.

El coordinador de tricolor y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Moreira, aseguró que el Canal del Congreso ha demostrado parcialidad al eliminar la transmisión de debates, además de que hay diversas quejas en contra de su Dirección General.

Consideró que continuar con la transmisión del festejo al Presidente, a pesar de que la Mesa Directiva ya había decretado un receso, es una falta de respeto al Poder Legislativo, por lo que, advirtió, Fernández Sánchez "se tiene que ir".

"El director del Canal del Congreso tiene que irse. ¿Por qué? Porque puede haber entre los diputados prácticas como ésta y muy criticables, pero el Canal del Congreso tiene que guardar la imparcialidad en sus transmisiones", dijo.

"Y nos parece que ahí hay un descuido tremendo, tremendo, máxime cuando en ese momento tampoco se puede argumentar que también había sesión en senadores y una distracción. Son muchos los errores del director del Canal del Congreso y no tiene la confianza del PRI".

Antes de las 0:00 horas de este sábado, el presidente de la Mesa Directiva declaró un receso y luego que hizo sonar la campana, diputados de Morena, PVEM y PT cantaron "Las Mañanitas" al Mandatario federal desde la tribuna.

A pesar de que ya había acabado la sesión, tanto en redes como en el Canal del Congreso se mantuvo la transmisión en la que se mostró el festejo al Mandatario federal.

El priista recordó que la Jucopo le ha pedido a Fernández Sánchez aclarar temas como la no transmisión del parlamento abierto organizado por la Comisión de Hacienda para el análisis de la Ley de Ingresos y casos similares en muchos otros temas. No obstante, advirtió que ya no lo quieren escuchar, por lo que pidió su salida.

"Ya no lo queremos escuchar, que se vaya, porque yo no sabía esto de que se había seguido transmitiendo, y esa no fue una instrucción ni de la Jucopo ni de la Mesa Directiva. En el momento que se toca la campana termina la sesión y ahí se apaga", explicó.

El coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, informó que los tres coordinadores de la alianza Va por México solicitarán a Servicios Parlamentarios y al Canal del Congreso una explicación sobre lo ocurrido en la medianoche, por considerarlo una falta de respeto al Poder Legislativo.

"El recinto es la máxima tribuna del País, no es un salón de fiestas, ellos pueden festejar a quien ellos digan, pero fuera del recinto legislativo", sostuvo.

El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, criticó también que el presidente de la Mesa Directiva, el morenista Sergio Gutiérrez, se uniera a la celebración lanzando vivas al Presidente, toda vez que desempeña un cargo institucional.

"Ahí lo tiene ustedes, el artículo 40 constitucional en una fotografía de la 4T: el presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo en su Cámara de Diputados lanzándole vivas al titular del Poder Ejecutivo. Esa es la 4T, esa es la división de poderes en la 4t", expresó.

El coordinador de los diputados del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, confirmó que en Cámara de Diputados no están contentos con el desempeño del director del Canal del Congreso.

"Desgraciadamente ninguno de los coordinadores tiene el gusto de conocer al titular del Canal del Congreso y aquí lo vemos muy cercano a la colegisladora, pero muy alejado de esta Cámara", reprochó.

Señaló que no es la primera queja ni señalamiento sobre la forma en que es dirigido el Canal.

"Sí hay varios que hay que revisar y que tiene que atenderse ante las instancias correspondientes", añadió.

Ignacio Mier, coordinador de Morena, consideró que la Oposición tiene derecho a presentar un extrañamiento en donde corresponda contra el director del Canal del Congreso, Eduardo Fernández Sánchez.

Mencionó que primero tendrían que llevarlo a la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, donde participan también los senadores.

"Si incurrió en alguna irregularidad, que se determine a través de la Comisión Bicamaral, primero tendría que hacerse ahí una revisión, y luego se podría elevar a la Junta de Coordinación Política para una investigación", comentó.