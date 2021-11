Agradece AMLO felicitaciones por su cumpleaños

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a sus seguidores que desde anoche le festejan sus 68 años que cumple este sábado.

López Obrador, quien nació en la Villa de Tepetitán, en el Municipio de Macuspana, Tabasco, adjuntó un audio con una versión en flauta de Las Mañanitas que le mandó el músico Horacio Franco.

"Con esta preciosa interpretación que me envió Horacio Franco de 'Las mañanitas' (que dicho sea de paso, la letra es bellísima), deseo agradecer a todos ustedes sus felicitaciones", dijo.

Desde ayer por la noche, grupos de seguidores le han llevado música afuera del Palacio Nacional, donde vive.

El lunes pasado, López Obrador agradeció por adelantado a sus seguidores, pero dijo que se quedaría en su casa con su familia.

"No hace falta que traigan pasteles, si quieren que los hagan y en familia los compartan, lo mismo la música, gracias, me da pena. Así como me ven soy tímido y me da mucha pena", dijo aquel día el tabasqueño.

"Les recuerdo dos frases: les amo desaforadamente y amor con amor se paga", publicó el Presidente en su cuenta de Twitter.