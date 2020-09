Van 800 mil firmas para consulta; prepara AMLO escrito

Oscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que son 800 mil las firmas recolectadas hasta el momento por ciudadanos para solicitar la consulta para enjuiciar a expresidentes.

"Tenemos que flexibilizar que no sean también tantos ciudadanos o tantas firmas, porque ahora se requieren como un millón 600 mil. Tengo la información de que llevan ya alrededor de 800 mil, pero ya está el tiempo muy metido, ya se avanzó en el tiempo y les puede ganar tiempo; sin embargo, es muy bueno el que estén llevando a cabo este ejercicio", comentó López Obrador respecto a que mañana vence el plazo para solicitar la consulta.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que esperará a ver si los ciudadanos alcanzan la meta de firmas y, en caso de que no sea así, él ya tiene preparado un escrito para la consulta.

"Si no se llega al número de firmas, porque falta muy poco, yo tengo ya preparado un escrito, el borrador de un escrito que hoy voy a revisar para solicitar la consulta. Tengo esa facultad que me da la ley y mañana tomo la decisión de hacerlo si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas. Entonces, va a haber solicitud de consulta porque, si ellos no alcanzan a tener las firmas, yo presentaría mañana el escrito correspondiente", aseguró.