Validan 85% de firmas necesarias para revocación

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que hay un avance de más del 85 por ciento en las firmas requeridas para llevar a cabo la revocación de mandato.

El reporte de avance de la revisión de apoyos indica que de las más de dos millones 971 mil firmas analizadas hasta ahora, dos millones 363 mil 459 coinciden con la Lista Nominal, lo que representa el 85.69 por ciento del porcentaje requerido.

Los datos señalan que el INE recibió un millón 382 mil 031 firmas a través de la aplicación electrónica.

De ellas, poco más de un millón 85 mil firmas coinciden con la Lista Nominal, mientras que 296 mil 980 presentaron inconsistencias.

En formato físico, detalla el reporte, se recibieron 9 millones 721 mil 907 apoyos, pero cerca del 42 por ciento presentaron inconsistencias, por lo que no lograron superar la primera revisión.

De las cinco millones 652 mil 063 firmas que pasaron a la segunda revisión, el INE ha capturado más de un millón 589 mil y de ellas 311 mil 324 presentaron inconsistencias.

Las inconsistencias que más se han presentado en los apoyos entregados de forma electrónica son fotografías no válidas, la presentación de fotocopias de la credencial para votar con fotografía, firmas no válidas y credenciales no válidas.

En cuanto a los formatos físicos, las inconsistencias más recurrentes son datos no encontrados, presentación de fotocopias de la credencial para votar con fotografía y bajas del padrón electoral.