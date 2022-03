Ubicación de casillas ya es pública, responde INE a AMLO

Ciudad de México.- Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al INE de esconder la ubicación de casillas, el órgano electoral afirmó que los consejeros distritales comenzaron a publicar en sus regiones las direcciones de las mesas receptoras.

PUBLICIDAD

El Instituto informó que desde el 14 de marzo, en los 300 distritos se ha publicado la ubicación de casillas, e incluso, indicó, las listas se han colocado en los lugares más concurridos de esas regiones y se han promovido en redes sociales.

"Esto como un paso previo a la habilitación del sistema digital Ubica tu Casilla, el cual se pondrá a disposición de la ciudadanía a partir del próximo 28 de marzo en la página ine.mx", indicó.

El organismo argumentó que así lo dispone el Manual Operativo de Revocación de Mandato 2022, en el cual, detalló, se establece que entre el 29 de marzo y el 3 de abril, los Consejos Distritales realizarán la segunda publicación y difusión.

"Los Consejos Distritales aprobaron la ubicación de cerca de 57 mil 500 casillas en todo el territorio nacional -unas 57 mil 200 entre básicas y contiguas, además de 300 especiales-, para su instalación el próximo 10 de abril de 2022", agregó.

Aunque la ley se lo prohíbe, nuevamente López Obrador habló del revocación de mandato, y acusó al INE de no instalar las casillas necesarias y no realizar la promoción debida, pues, dijo, no quieren que la gente participe.

Inicia distribución de boletas

Desde Talleres Gráficos, consejeros electorales dieron el banderazo de salida a decenas de camiones que distribuirán las papeletas de revocación de mandato a las sedes distritales del INE.

Los vehículos llevan boletas para cinco y 10 distritos, 315 mil por cada uno de ellos, e irán resguardados por elementos de la Guardia Nacional.

La distribución de más de 94 millones de papeletas seguirá hasta el próximo 25 de marzo, y los paquetes que se usarán el 10 de abril deberán ser armados por los funcionarios de casilla entre el 4 y el 8 de abril.