Cobrará AMLO 3 mdp por regalías de su último libro

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que cobrará 3 millones de pesos por las regalías de su libro A la mitad del Camino, un monto superior a los 2 millones 11 mil pesos que ha dicho que gana anualmente.

"Ahora, algo que no va a gustar a los adversarios, pero el libro A la mitad del camino se ha vendido mucho. Es el libro más vendido sobre temas políticos y sociales en el país.

"Se han vendido más de 200 mil ejemplares, entonces pagando impuestos voy a recibir ahí 3 millones de pesos, porque me dan el 12 por ciento por cada libro vendido. Entonces, vamos a ver qué hacemos con ese dinero", comentó López Obrador.

El 30 de agosto del año pasado, el mandatario federal presentó en Palacio Nacional su libro, el cual recomendó leer a sus adversarios para que conozcan las razones de su proyecto de transformación.

López Obrador ha publicado 19 libros, incluido A la mitad del camino, que tiene cuatro capítulos: "El Presidente", "Política exterior", "Oposición" y "Porvenir".

Esta mañana, en conferencia matutina, el presidente recordó que a él no le importa el dinero, sino la felicidad.

"Ya lo he dicho en otras ocasiones: no me importa el dinero, tengo ingresos para lo básico y soy feliz. También he aclarado que no todo el que tiene es malvado, son concepciones que se tienen, hay gente que ansía, hasta de manera enfermiza, el dinero. Y hay quienes no les importa el dinero más que para cubrir sus necesidades básicas, yo soy uno de ellos.

"Y como soy seguidor de León Tolstoi sostengo que sólo siendo buenos podemos ser felices, el dinero muchas veces es perdición. El testamento político no tiene ese propósito, ya lo que tenía lo entregué a mis hijos, la casa de Palenque, los terrenos, ya es de mis hijos y no tengo más bienes", agregó.