Amaga AMLO con voto de castigo a congresistas de EU

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con pedir voto de castigo contra aquellos congresistas que voten en contra de la eventual iniciativa de Joe Biden para legalizar a 11 millones de migrantes.

"Si no se apoya la iniciativa para regularizar a los mexicanos migrantes, los que voten en contra no van a tener respaldo. De manera respetuosa, nosotros vamos a llamar a que no voten por ellos los mexicoestadounidenses, que son muchos, porque ya basta del racismo y de la discriminación y de los malos tratos", comentó López Obrador.

El presidente ha subrayado desde hace tiempo que la posible aprobación de una reforma migratoria en Estados Unidos no depende sólo de Joe Biden, sino del Congreso.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo además que los congresistas racistas no tendrán el respaldo de los mexicanos en las elecciones intermedias de Estados Unidos.

"Y también los que discriminan y si son legisladores que buscan obtener votos cuando hay elecciones, si no respetan a los mexicanos no van a tener apoyo, porque ya son muchos los que se enteran de nuestros planteamientos, posturas, muchos que ven la mañanera", expresó.

López Obrador agregó que los migrantes mexicanos han ido a Estados Unidos a trabajar honradamente y no merecen ser discriminados por nadie.

"Y nosotros vamos a aplaudir a los legisladores que voten a favor de la regularización de nuestros paisanos migrantes que han ido a los Estados Unidos a trabajar honradamente y que no merecen ser discriminados de ninguna manera", añadió.