Acusa AMLO al INE de esconder casillas para evitar participación en consulta

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el INE no ha difundido dónde se instalarán las casillas para el ejercicio de revocación de mandato porque las quieren esconder y evitar la participación.

Señaló que en el Instituto electoral se atenta contra la democracia.

"El INE viola la Constitución porque no informa. Pusieron menos casillas porque no quieren que la gente participe, imagínense un instituto que supuestamente debe promover la democracia, dedicado a atentar en contra de la democracia", expuso en conferencia mañanera.

"Esto lo hago porque están callados los del INE en una actitud contraria a la Constitución y totalmente antidemocrática. Y pido también respetuosamente a los consejeros del INE que se reúnan y que definan dónde van a estar la casillas, porque las están escondiendo".

El mandatario reiteró su llamado a toda la población a participar en la consulta el próximo 10 de abril y aseguró que no se callará ante quienes buscan una "democracia a modo".

"Que se dé a conocer a dónde es que van a estar casillas y que haya boletas suficientes, nada de que ya se agotaron las boletas. Y que no me vayan a cepillar por lo que estoy haciendo, porque me veo obligado a hacerlo para hacer valer la Constitución", apuntó.

"Cómo me voy a quedar callado, quieren una democracia a modo, para que ellos puedan imponerse para seguir robando, esa es la democracia. Cuidado con el mapachismo".