Tunde AMLO a jueces y urge liberar a presos torturados

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su Gobierno no ha logrado liberar a presos que están injustamente en la cárcel y lo achacó al burocratismo de jueces, quienes no tienen voluntad de hacer justicia.

Durante la mañanera, el mandatario federal dijo que los dos secretarios de Gobernación que ha tenido en su Gobierno, Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto López, no han podido liberar a inocentes.

"Y dicen que los torturados todavía no salen, van a salir y dicen algo que es cierto, que no han podido dos secretarios de Gobernación, ya del Gobierno nuestro, sacar a quienes están ahí y fueron torturados y es cierto", reconoció López Obrador.

De inmediato, el jefe del Ejecutivo procedió a culpar a los juzgadores.

"Porque los procedimientos judiciales son de lo más complejos y además también no hay entusiasmo, no hay voluntad en algunos funcionarios de hacer justicia. Se deberían de fortalecer con ese deseo, ese afán de justicia y hay todavía mucho burocratismo", acusó.

"En general, es parte de la decadencia, quedaron las prácticas de que falta el oficio de juez y no se ha estudiado bien el expediente".

López Obrador dijo que incluso el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, no logra ese cometido.

"Hoy decía en la mañana y estimo muchísimo al presidente de la Corte, no es un asunto personal, lo considero un hombre íntegro y fue a una visita a un reclusorio. Y fue como hace un mes, aproximadamente, y habló de una persona que iba a hacerse cargo de que saliera y no ha salido y es el presidente de la Corte", lamentó.

Y así, el presidente López Obrador volvió a cargar contra los jueces diciéndoles que actúan "de lo más cuadrado".

"A mi me pasa porque son resistencias, ponen los procedimientos legales por encima de la justicia. Se les olvida que la ley es para la mujer y el hombre, no el hombre y la mujer para la ley, son de lo más cuadrado, pero esto lleva tiempo", reprochó.

"¿Qué sucede? Hablamos con el juez, nos pidió un oficio, ya se le entregó, pero todavía no lo ha visto y ya son las 3 de la tarde y ya no está, ah, ya es viernes, el sábado y el domingo, no. El sábado y domingo que se aguante el que está en la cárcel, aunque sea inocente, el sábado y domingo no hay justicia. Es como los hospitales, aguántate, te enfermas el lunes o el martes. Así va pasando, va pasando, va pasando"

Ante esta situación, López Obrador informó que encargó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, reparar daños y liberar a quienes injustamente están en prisión.

"Hoy tratamos ese tema y le estoy dando el encargo a Rosa Icela Rodríguez, lo que quiero es que ella se dedique, tiene otras tareas, pero esta en especial, que se dedique a reparar daños, a que los que están injustamente en la cárcel, que son inocentes, que los libere de inmediato y que si va a encontrar muchos obstáculos, pero si se actúa con perseverancia y Rosa Icela sabe hacerlo, vamos a avanzar mucho", urgió.