Trabajador espera sentencia de juicio laboral ¡43 años!

Ciudad de México.- Luis Acevedo Trejo lleva 43 años esperando a que la Junta Local de la Ciudad de México emita una sentencia en el juicio que entabló por despido injustificado.

La denuncia la interpuso en contra de Colorama de México, empresa dedicada a la fabricación de parches de tela con figuras que hace años desapareció.

Acevedo Trejo empezó a laborar en ella en 1971, era ayudante de impresor, se dedicaba a hacer tintas y a poner pegamento en parches por un salario diario de 163 pesos.

Un día la empresa decidió cambiar de domicilio y no reinstaló a ningún trabajador.

Según la Secretaría del Trabajo de la CDMX, éste sería el caso más antiguo, sin una sentencia, que se encontraba en la Junta Especial número 3.

"Pensábamos que había expedientes de 10 a 15 años, sin embargo, al momento de hacer una intervención directa, lo que existe es que hay expedientes que tienen más de 40 años, sin un laudo, sin una resolución y eso implica una dilación en la justicia", afirmó José Luis Rodríguez, secretario del Trabajo de CDMX.

Añadió que hay un reporte de cada Junta Especial -que conforman la Junta Local-, en la cual hay expedientes de la década de los 80 y 90, del siglo pasado.

"Implica que hay más de 139 mil expedientes, más de 139 mil personas que no han logrado acceder a la justicia laboral", comentó el funcionario.

Añadió que la dilación en los procesos es el motivo por el cual fueron destituidos 14 presidentes de las Juntas Especiales en días pasados.

"Esto es lo que estaba pasando en la Junta Local de Conciliación, (el de Acevedo) es un caso, pero estamos hablando de que hay casi 140 mil historias de personas que no han logrado acceder a la justicia con ese modelo de trabajo y me parece un absurdo que ahora las personas que ocupaban esos espacios aleguen la vulneración de sus derechos", indicó Rodríguez, en referencia a las protestas que realizaron los ex funcionarios destituidos, en días pasados.

El secretario del Trabajo de la CDMX afirmó que se llevarán a cabo varias acciones para atender los expedientes rezagados, entre las que se encuentra la sustitución del personal, para acelerar los procesos.

"Son varias acciones, la primera es quitar los obstáculos para evitar el incumplimiento de los programas de trabajo y tendremos un programa de trabajo que de certeza a las personas. Estas personas que estarán ocupando los espacios en las titularidades de la nueva reorganización y reingeniería de la Junta Local, buscamos que sean personas que estén comprometidas con la justicia laboral y determinación de los objetivos centrales de la reforma laboral", aseguró.

José Luis Rodríguez añadió que de manera paralela está operando el Centro de Conciliación Laboral, que es donde se reciben los nuevos casos, el cual tiene un lapso de 45 días para que las partes lleguen a un acuerdo.