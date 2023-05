Cancelan recaptura del 'Güero' Palma y podría quedar libre

Ciudad de México.- A Héctor Palma Salazar, "El Güero Palma", se le abrió una nueva oportunidad para conseguir su libertad.

Un tribunal federal canceló la orden de reaprehensión que lo mantiene en la cárcel y ordenó a un Magistrado resolver en definitiva si lo condena o absuelve del delito de delincuencia organizada en el último juicio en su contra, lo que significaría esto último su salida del Penal del Altiplano.

El Primer Tribunal Colegiado Penal de Jalisco otorgó al narcotraficante un amparo contra el fallo dictado el 12 de julio de 2021 por el Cuarto Tribunal Unitario Penal de la entidad, el cual revocó la sentencia absolutoria a su favor, repuso el procedimiento y giró la reaprehensión.

Los Magistrados ratificaron por unanimidad que el juicio no puede mantenerse abierto por el hecho de que la Fiscalía General de la República (FGR) no pueda localizar ni presentar a dos testigos protegidos en el proceso, porque en su momento se emitió un acuerdo judicial que declaró agotada su búsqueda y la dependencia no lo impugnó.

Por ello, rechazaron distintos argumentos de la Fiscalía, algunos de ellos contradictorios, como por ejemplo que el amparo contribuiría a la impunidad o que la ausencia de esos dos testigos colaboradores vulneraría los derechos del propio Palma Salazar en el juicio.

"Es inexacto el planteamiento formulado en los agravios, de que con la sentencia que se revisa se genera impunidad, pues en ella no se conminó a la autoridad responsable a que emitiera un fallo definitivo en determinado sentido, ni trae aparejado en automático dejar en libertad absoluta al acusado", dice la sentencia del colegiado.

"Sólo se da una directriz para el tribunal de alzada de abstenerse en ordenar la reposición del procedimiento y, en su lugar, habrá de analizar la litis al tenor de los agravios expuestos por la parte apelante con plenitud de jurisdicción, lo que significa que puede validarse la absolución decretada en primer grado o, inclusive, revocarse dicho veredicto con la consecuente condena para el justiciable".

Los dos testigos protegidos que nunca fueron localizados para declarar en el juicio de "El Güero" Palma son Javier Burgueño Urías y Marcelo Peña García, con nombres claves "César" y "Julio", respectivamente.

Según los antecedentes, el 11 de julio de 2017 y el 22 de mayo de 2018 el juez responsable del proceso dictó los respectivos acuerdos en los que establece que están agotados todos los medios legales de búsqueda y localización de ambos testigos.

El colegiado tampoco aceptó como argumento de la FGR una violación al debido proceso en agravio del capo, porque él fue quien pidió llamar a declarar a esos dos testigos protegidos y, si no fueron interrogados, al único que puede perjudicar es al procesado y no a la Fiscalía.

En conclusión, los magistrados José Clemente Cervantes y Erick Bustamante Espinoza, así como la secretaria de tribunal en funciones de magistrada Ana Victoria Cárdenas Muñoz, ponente del caso, confirmaron en última instancia el amparo otorgado al capo por el Tercer Tribunal Unitario Penal de Jalisco.

'El Güero' Palma lleva 28 años en cárceles de México y Estados Unidos, en esta última se declaró culpable de narcotráfico.

En territorio nacional ya no tiene ningún otro pendiente en tribunales, distinto al caso que hoy lo tiene privado de la libertad.