Testifica 'El Grande' en juicio contra García Luna

Sergio Villarreal "El Grande" fue el primer testigo en el juicio contra el ex Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna que empezó hoy en una corte de Brooklyn, Nueva York.

PUBLICIDAD

Tras los alegatos iniciales por parte del Fiscal estadounidense Philip Pilmar y el abogado defensor Cesar de Castro, "El Grande" fue cuestionado por la parte acusatoria.

Villarreal, uno de los operadores del cártel de los Beltrán Leyva, afirmó que García Luna fue crucial para el crecimiento del Cártel de Sinaloa y aseguró que fue testigo de cómo recibió sobornos de millones de dólares por parte de éste.

Arturo Beltrán Leyva, dijo, era el principal encargado de pagar los sobornos al entonces mando policial. Esta operación, agregó, habría tenido lugar desde el 2001 hasta el 2008.

García Luna fue director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) entre 2001 y 2005 y Secretario de Seguridad Pública de 2006-2012.

"El Grande" añadió que el cártel sobornaba también a militares y autoridades de distintos niveles.

Según el testimonio de Villarreal, García Luna brindó información importante al Cártel sobre los operativos e investigaciones de las fuerzas de seguridad, al tiempo que el grupo criminal le proporcionaba datos sobre sus rivales.

De 2001 a 2010, aseguró, el Cártel de Sinaloa pasó de controlar territorios en cuatro entidades a 19.

"Con la ayuda del Gobierno, el Cártel (de Sinaloa) creció en territorio, en la cantidad de droga que movíamos y eliminar a nuestros enemigos", dijo.

García Luna está acusado de cinco cargos, entre ellos varios por narcotráfico. El juicio que inició hoy podría extenderse por ocho semanas.

En la sala se encuentran presentes la esposa e hija del ex Secretario de García Luna.

Durante los alegatos iniciales, la defensa presentó imágenes de García Luna con el ex Presidente Barack Obama, la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton, y el ex Fiscal General de EU Eric Holder.

"Este es el funcionario al que ahora quieren criminalizar con testimonios de las peores personas posibles y sin una sola evidencia", dijo De Castro.

Según la defensa, los testigos del Gobierno estadounidense son "secuestradores, asesinos, traficantes" y víctimas de la guerra contra el narcotráfico del ex Presidente Felipe Calderón.

"Pretenden matar dos pájaros de un tiro: reducir su condena y vengarse de la persona que más odian los narcotraficantes", acusó.

El nombre de García Luna surgió en el juicio a Joaquín "El Chapo" Guzmán en el que uno de los testigos contó que le había entregado maletas con millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2007.

En los alegatos iniciales, la Fiscalía acusó al ex mando mexicano de haber "traicionado" a su país y a Estados Unidos por traficar cocaína, delito por los que se enfrenta a la cadena perpetua.