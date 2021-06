Tendríamos que valorar alianza con Morena: Velasco

Ciudad de México— El senador del PVEM Manuel Velasco se manifestó a favor de que su partido valore mantener la alianza legislativa con Morena, a partir de los resultado de esta jornada electoral.

"Tendríamos que hacer una valoración, admitió Velasco, en entrevista con REFORMA.

Reiteró el mensaje en el sentido de que se debe convocar a un pacto para aminorar las tensiones y la polarización política de los últimos meses y consideró que es el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien debería convocar a un acuerdo que lleve a superar el clima de división en el País.

"Yo estoy convencido de que el país no puede seguir en este clima de crispación social y de división que hemos tenido en este tiempo reciente y lo que necesitamos es escuchar todas las voces, hacer un replanteamiento y construir entre todos, hay que entender que la lucha no es entre hermanos, no es entre mexicanos y no debemos de abonar a la división, sino que debemos de construir entre todos un mejor País", manifestó el legislador y ex Gobernador de Chiapas.

¿Pareciera que el Partido Verde siempre gana en su política de alianzas?, se le preguntó.

"Bueno, yo creo que en este caso en específico, en el 2018 la gran mayoría de los mexicanos, más del 53 por ciento del voto, se inclinó por el licenciado Andrés Manuel López Obrador y nosotros decidimos acompañarlo y darle ese voto de confianza que le dieron los mexicanos durante esta primera mitad de su Gobierno.

"Y lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un replanteamiento, debemos de evitar el clima de crispación y de división y debemos escuchar todas las voces y el propio Presidente de México debe convocarnos a todas las fuerzas políticas que tengamos representación en el Congreso la próxima legislatura para generar acuerdos y no generar un clima de mayor división de nuestro País", manifestó.

Sobre el transcurso de la jornada electoral, el legislador del Verde manifestó preocupación sobre apertura de casillas en el estado de San Luis Potosí, donde esa fuerza política se encuentra en condiciones de competencia.

"Se tardaron casi hasta la mitad del día para poder llegar al cerca del 80 por ciento de las casillas abiertas, dilataron mucho en la apertura de las casillas que lo que hacemos un llamado a que las autoridades sean comprensivas en donde hubieron retrasos en las aperturas de las casillas puedan ser pacientes y que concluya en las filas de la ciudadanas y de los ciudadanos que acudan a votar", señaló.

Cuestionado sobre la candidatura polémica de su partido para la Gubernatura de San Luis Potosí con el diputado federal Ricardo Gallardo, el senador dijo que es cuestión de las autoridades responsables y consideró que si el ahora candidato a Gobernador fue un diputado aliado de Morena en la Cámara de Diputados, ese partido debió mantener el apoyo a su candidatura en esa entidad.

A pregunta específica de si metería las manos por el candidato Gallardo, en virtud de las acusaciones que pesan en su contra, sostuvo que "son las autoridades las que deben decidir sobre acusaciones".

"Yo lo que creo que deben ser las instancias correspondientes las que definan y no debe ser la guerra mediática y el golpeteo durante este proceso electoral y lo que sí creo es que si Morena lo tuvo de aliado en el Congreso de la Unión estos tres años, debieron haber sostenido como hombres, esta alianza durante el proceso electoral", indicó.

Con información de Claudia Guerrero y Guadalupe Irízar