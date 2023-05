Sigue mi campaña sin cambios: Mejía

El "anuncio político" realizado en la Ciudad de México por las dirigencias de Morena y el Partido del Trabajo no tiene efectos en Coahuila, afirmó el aún candidato por el PT, Ricardo Mejía Berdeja.

En rueda de prensa realizada la tarde de este martes en un hotel al norte de Saltillo, junto a candidatos a diputados locales y la representación estatal del PT, Mejía Berdeja dijo que el anuncio le favorece e incrementará la votación hacia él.

"Esta declaración política que hubo hoy en la Ciudad de México, en nada afecta cómo van a venir las boletas electorales y cómo los votos se van a contar. No tiene absolutamente ningún efecto legal y tampoco tendrá ningún efecto de carácter político", afirmó.

"Lo importante ahora es saber que nada cambia, vamos a seguir apareciendo en la boleta como Ricardo, 'El Tigre' Mejía, candidato del Partido del Trabajo".

Mejía Berdeja, quien tiene este miércoles su cierre de campaña en Torreón, dijo que la dirigencia nacional del Partido del Trabajo fue "víctima" de Mario Delgado.

"Yo exculpo al profesor Alberto Anaya y a la dirigencia del Partido del Trabajo, yo veo que ellos son víctimas de una extorsión política, de una presión muy fuerte que todos hemos recibido para tratar de someter a los coahuilenses como conejillos de indias en la disputa sucesoria del 2024".

"Fue un chantaje de Mario Delgado y desafortunadamente han convertido en rehén a Coahuila, como si fuera una moneda de cambio, una mercancía política, cuando lo único que queremos es justicia frente a la corrupción y frente al mal gobierno".

Mejía sostuvo que el candidato de Morena va en declive y la dirigencia de su partido busca levantarlo a como dé lugar.

Dijo que la dirigencia de Morena ha tomado a Coahuila como un experimento para la elección presidencial de 2024.

"Coahuila indebidamente ha sido utilizado como un laboratorio para decisiones que no tienen que ver nada con los coahuilenses y la democracia del Estado, por eso la presión ha sido muy fuerte y yo he aguantado, sin duda. He dicho que solo muerto me bajarían de la contienda electoral, porque soy de convicciones".

La representante del PT en Coahuila, Valeria Flores, dijo que tanto ella como la estructura y las candidaturas han acompañado y se mantendrán junto a Mejía durante lo que resta del proceso.