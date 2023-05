Le vamos a dar una macaniza a Morena en Coahuila: Alito

Ciudad de México.-El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que a pesar de las declinaciones a favor de Armando Guadiana, la alianza Va por México le va a dar una "macaniza" a Morena en Coahuila.

PUBLICIDAD

En entrevista en la Cámara de Diputados, Moreno consideró que la adhesión del PVEM y el PT a la candidatura de Morena en Coahuila es solo para generar entre el electorado percepciones que no existen, pues en los hechos no les aportarán votos.

"Lo que están haciendo en que un partido político decline a favor de uno de los aspirantes en el estado de Coahuila, pues es algo que no les va a sumar nada, ni les va a decir nada", aseguró.

El sábado pasado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) declinó a favor de Guadiana, no así su candidato a la Gubernatura, Lenin Pérez.

Este martes, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, convocó a una conferencia junto con su homólogo del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya.

Se espera que Delgado y Anaya hagan un anuncio similar al del PVEM, lo que dejaría solo a su abanderado Ricardo Mejía.

Las declinaciones se dan luego que Delgado advirtió a sus aliados que si no van juntos en 2023, sería difícil pensar en una alianza en la elección de 2024.

Moreno dijo que las adhesiones son una muestra de la desesperación de ese partido y del Gobierno de la República, porque saben que van a perder las elecciones.

El priista afirmó que en Coahuila, el candidato de la alianza Va por México, Manolo Jiménez, tiene una ventaja de más de 20 puntos.

"Nosotros muy bien, muy consolidados, muy contentos y Manolo Jiménez en Coahuila será el próximo gobernador. Les vamos a dar una paliza, es más, una macaniza le vamos a dar en el estado de Coahuila", sostuvo.

Alito agradeció a quienes aspiran al gobierno local por mantenerse y no prestarse a la farsa que están simulando, a pesar de sus partidos los traicionaron a ellos y a los ciudadanos.

"Están traicionando a quienes postularon ellos, es una verdadera calamidad lo que les han hecho a quienes abanderaron sus partidos, eso es, traicionan a su gente, no tiene palabra", dijo.

El dirigente del PRI recomendó también no perderse la conferencia de las 13:00 horas, para ver las caras que hace el dirigente nacional de Morena ante esta situación.

"Esa conferencia de prensa no hay que perdérsela, para que vean las caritas que hace Mario Delgado, ¿quién les puede creer? Son unos cínicos verdaderamente, cómo traicionan a su gente, pero qué bueno que se está dando cuenta la gente, porque, al final del día, esas son sumas que restan", manifestó.

Respecto al Estado de México, Moreno dijo que después de dos meses de campaña, la candidata de Va por México, Alejandra del Moral, no sólo alcanzó sino que rebasó a la abanderada de la coalición Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez.

Moreno aseguró que el triunfo de la coalición opositora en esa entidad será claro y contundente; no obstante, pidió al Gobierno federal sacar las manos de las elecciones.

"No sólo exigimos, sino lo hemos demandado siempre que el Gobierno federal saque las manos de las elecciones, no vamos a permitir que se quieran robar la elección del Estado de México, no lo vamos a permitir".

Violando la ley, añadió el priista, a la entidad han sido enviados servidores públicos de los estados de Veracruz, Michoacán y Puebla, en un intento por ganar la elección.

Ante ello, exhortó a la ciudadania a participar en los comicios del próximo 4 de junio, porque eso va a impedir que Morena siga destruyendo al país.

Alejandro Moreno también insistió en que el "gran esquirol" de las elecciones es Movimiento Ciudadano (MC) que, sin tener candidatos en Coahuila y el Estado de México, a 10 días del proceso electoral hizo una campaña para atacar al tricolor, partido que es parte de la coalición opositora.

"Son los trabajadores al servicio de Morena. Le dieron la orden a Dante Delgado y a sus marionetas, al señor Máynez y al señor Chertorivski, que no ven los resultados", advirtió.

"El señor Chertorivski cuando fue candidato en la Ciudad de México, sacó el 2 por ciento, aquí en la Ciudad de México, y el señor Máynez tanto que nos critica, búsquenle en el internet cuando estaba en el PRI, era el principal, así como perro rabioso que defendía ahora a Dante Delgado, así defendía al expresidente del PRI, Enrique Peña Nieto, hay que ver sus intervenciones en la Cámara. Verdaderamente que son unos cínicos estos y creen que la gente les va a creer".