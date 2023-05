Pide AMLO 'resistir' a manifestantes del plantón contra SCJN

Ciudad de México.- Resistan y protesten de manera pacífica, pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador a sus simpatizantes que mantienen un plantón afuera de la Suprema Corte, en contra de los ministros.

En su conferencia mañanera, el mandatario aseguró que en una lucha ciudadana lo más importante es no caer en provocaciones ni actuar con violencia.

"Sólo usan la fuerza quienes no tienen la razón, esos actos tienen que ver con la desesperación, con el no defender causas justas, sino querer imponerse por la fuerza", expresó.

"Entonces, hay que seguir luchando y siempre por la vía pacífica, no caer en provocaciones, (...) cuando se lucha por una causa justa hay que resistir".

El domingo pasado, ciudadanos que marcharon en defensa de la Corte quitaron a empellones el plantón que simpatizantes de AMLO y de Morena mantenían afuera de la Corte, en el Centro.

Al día siguiente, el plantón fue reinstalado con una carpa y una mesa para recabar firmas; también pegaron cartulinas y lonas en la puerta principal del recinto y en las paredes de la fachada.

"Es importante no olvidar lo que es la resistencia civil pacífica, siempre se ha aplicado", agregó a pregunta expresa.

"No se debe de aceptar la ley del Talión, nada de ojo por ojo, diente por diente, ya lo he dicho varias veces, () no, no hay que responder a la violencia con violencia", pidió.

López Obrador aseguró que quienes se manifiestan afuera de la Corte -en su mayoría adultos mayores- no están solos.

"Decirles que ánimo, que no están solos, hay mucha gente que quiere que se reforme el Poder Judicial, que ellos no caigan en provocaciones y que mantengan su resistencia pacífica", recalcó.

"Que se manifiesten sin violencia, y diría, sin violencia verbal, que se puede hacer, no sólo no caer en violencia física, sino en violencia verbal".

Aunque respalda la protesta contra los Ministros, que inició el 24 de abril pasado, López Obrador pidió a los manifestantes no quemar figuras de los integrantes del Máximo Tribunal.

"Nada de eso", urgió López Obrador.

El jefe del Ejecutivo criticó que las personas que obligaron el retiro del plantón también quitaron unas cruces frente a la Corte por la muerte de niños en la guardería ABC de Hermosillo, en 2009.

"Pero sí, por ejemplo, sí tenían las cruces de niñas, niños del ABC y estaban autorizadas para eso por los familiares, eso sí, y pues a todos, que se serenen", añadió.

"En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda, ese es el sistema político y también la forma de vida más buena, más eficaz, la democracia".