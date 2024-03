Seré una presidenta tabasqueña.-Sheinbaum

Comalcalco, Tabasco.- La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que será una presidenta tabasqueña.

"Vamos a hacer equipo con Javier (May), no crean que porque no nací en Tabasco no van a tener una presidenta tabasqueña.", expresó.

En Comalcalco, en donde la acompañaron además Adán Augusto López; Javier May, candidato a la Gubernatura de Tabasco; y José Ramón López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y coordinador de campaña del candidato al Gobierno local, Sheinbaum se comprometió a seguir apoyando al Estado donde nació el mandatario federal porque, dijo, se trata de un tema de justicia.

Aseguró que lo que le ha dado el sureste al país no se agota en los apoyos que se han destinado en este sexenio a esa región.

La abanderada ofreció seguir apoyando la zona a través de proyectos como la consolidación del Tren Maya y los trenes de pasajeros.

"Lo que el sureste le ha dado a México: el agua, la electricidad, el petróleo, no se va a quedar en seis años de apoyo al sureste, vamos a seguir apoyando al sureste, es un asunto de justicia", sostuvo.

Afirmó que, como el Tren Maya, la transformación es un tren que ya nadie para.

La candidata sostuvo que aunque haya guerra sucia, su movimiento volverá a ganar el próximo 2 de junio.

"Aunque haya guerra sucia, aunque haya calumnias, todo eso (a lo) que está acostumbrada la Oposición, los adversarios, vamos a ganar el próximo 2 de junio, va a triunfar nuevamente nuestro movimiento y no va a regresar la corrupción, estos corruptos a México".

Ofrece May a Sheinbaum un millón 200 mil votos El candidato al Gobierno de Tabasco, Javier May, ofreció a la aspirante presidencial un millón 200 mil votos en las elecciones del próximo 2 de junio.

Desde Comalcalco, el municipio donde nació y en donde la abanderada llevó a cabo el tercer evento de su gira por Tabasco, afirmó que el Estado es el más morenista de México y por eso quieren que sea ejemplo de la transformación, "junto con el Gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo".

El ex secretario de Bienestar le aseguró a la ex jefa de Gobierno que en la entidad la coalición Sigamos Haciendo Historia va a arrasar.

Para ello, le ofreció a Sheinbaum, primero, un millón de votos, pero después aumentó la oferta a un millón 200 mil votos.

"Hoy, aquí, en mi tierra, le digo, el 2 de junio arrasaremos, porque vamos a cumplir la meta de lograr un millón de votos, un millón 200 mil votos. En nuestro caso, tenemos la confianza de la gente y también vamos a ganar la Gubernatura del Estado", dijo.