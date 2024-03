Reprocha Máynez inseguridad en entidades morenistas

Ciudad de México.- En Tabasco, tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), criticó el manejo de la seguridad de gobiernos morenistas.

En un mitin en Huimanguillo, donde acompañó el arranque de campaña de Minés de la Fuente, aspirante del partido naranja al Gobierno estatal, pidió a los presentes no permitir que el crimen se adueñe de la entidad.

"No puede Tabasco permitir que aquí llegue la delincuencia, como ha llegado a Campeche gracias al mal Gobierno de Layda (Sansores) y como ha llegado a Veracruz gracias al mal gobierno de Cuitláhuac (García)", expuso.

Durante su participación, criticó a su contrincante electoral, Xóchitl Gálvez, quien en una visita al Estado refirió que la entidad ha sido abandonada.

"Escuché hace unos días que vino la candidata del PRI, un día después que su servidor, y que dijo que no ha habido ayuda para Tabasco. No tiene vergüenza el PRI, el PAN y por eso no son opción", consideró.

"Ellos ni siquiera van a estar en esta contienda, después del desastre que hicieron, del abandono de tener el salario mínimo por décadas en 70 pesos, de olvidarse de la gente, tienen el descaro de decir que las cosas están muy mal y, que para que estén bien, van a volver ellos".

En el mismo sentido, se pronunció por los contratos otorgados en este Estado.

"No puede Tabasco permitir que unas cuantas manos, que unos cuantos contratistas se adueñen de su riqueza natural, la exploten y la gente no vea este beneficio", señaló.

Entre sus propuestas, mencionó la atención gratuita contra el cáncer infantil y en un sexenio llevar a un millón de jóvenes a la universidad.

"Aquí estamos a los que no nos paga la campaña ningún Gobierno, ningún empresario corrupto ni ningún grupo de la delincuencia. Estamos los ciudadanos libres, las ciudadanas libres", afirmó Álvarez Máynez.