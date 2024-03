En Guerrero no hay gobernadora, acusa Xóchitl

Cancún, México.- La candidata del frente opositor, Xóchitl Gálvez, afirmó que en Guerrero, sumido en una crisis política y social, no hay gobernadora ni gobernabilidad.

Gálvez aludió a la ola de violencia que resiente la entidad al calor de un evento sobre turismo en la Universidad Anáhuac de esta ciudad.

"No podemos matar a la gallina de los huevos de oro, no la podemos matar. Un empresario me dijo en la visita pasada que Acapulco era la joya de la corona en los años 60's y todo el mundo quería ir a Acapulco, como lo es hoy Cancún, ¿y qué pasó de Acapulco? Lo abandonamos, lo descuidamos, no le metimos infraestructura, creció de manera desordenada y ese es el riesgo que hay en Cancún", introdujo.

"Guerrero está en manos de la delincuencia: no hay gobernadora, no hay gobernabilidad, la delincuencia es la que se ha apoderado ¿Vieron el video de estos dos choferes del transporte público? ¡Cómo los cachetearon, los tablaron! Gente buena, gente de trabajo, ¿dónde está la autoridad? ¿Quieren que eso le pase a Quintana Roo?", cuestionó.

Cuando en entrevista se le preguntó si la Gobernadora guerrerense Evelyn Salgado debía renunciar, la candidata se mostró cauta y se concretó a señalar que la morenista tenía que comparecer ante el Congreso estatal.

'No se enoje, secretario'

Después de que el almirante Rafael Ojeda Durán protestara airadamente por los señalamientos de Xóchitl Gálvez en el sentido de que la Marina dejaba pasar el fentanilo, la abanderada opositora le sugirió al alto Mando serenarse.

"De una vez le mando a decir: no se enoje conmigo, Secretario. Yo solo escucho, escucho a los empresarios, escucho lo que me dicen en la campaña. Yo no soy una mujer que llega a un templete, se echa un discurso y se va, no, yo soy una mujer que escucha", se defendió.

"Y me dicen que cruzar de México a Estados Unidos les lleva entre 30 y 40 minutos y que ahora gracias a la eficiencia de la Marina, les puede llevar hasta tres horas cruzar de Estados Unidos a México, eso me dijeron en Tijuana. No es nada contra los marinos, ni nada contra el Ejército; el problema es que los pusieron a hacer cosas para la que ellos no estaban preparados. Para la que ellos no tenían la vocación".

Irónica, Xóchitl dijo que "el día de mañana que haya baches en las autopistas, en las carreteras le van a echar la culpa al Ejército".

"Porque no es su talento del Ejército el ponerse a bachear carreteras. Entonces ese es el tema de este Gobierno, que improvisa y por eso las aduanas están tan complicadas", acusó.