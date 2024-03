Piden normalistas renuncia de fiscal de Guerrero

Ciudad de México.- Estudiantes normalistas y padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, marcharon hasta el lugar donde fue asesinado el 7 de marzo pasado Yanqui Khotan Gómez Peralta, para pedir la renuncia de la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos, y de todos los involucrados del último caso, así como la resolución de las otras desapariciones.

"Estamos esperando la renuncia de Sandra Luz y los demás que participaron y estamos pidiendo investigación y que detengan al que se fugó, ya no queremos militares en el gobierno", dijo una mujer encapuchada y una sudadera negra, que fue presentada como Lilia Vianey Gómez, madre de Gómez Peralta, quien murió presuntamente por un disparo de la policía.

La marcha con varios jóvenes encapuchados salió del mercado de Chilpancingo hacia el hotel Petatlán, en la salida a Tixtla, donde la noche del 7 de marzo supuestamente tres policías estatales quisieron detener a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, pero en hechos todavía no esclarecidos, Khotan Gómez, de 23 años, murió de un balazo en la cabeza.

Inicialmente, la Secretaría de Seguridad de la localidad imputó a los jóvenes el estar en un vehículo robado, portar bebidas alcohólicas y supuestas droga, además de haber efectuado los primeros disparos contra sus agentes. Sin embargo, esta versión fue posteriormente refutada. A pesar de ello, un agente presuntamente involucrado abandonó su puesto.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció el jueves la renuncia de los secretarios de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso; de Seguridad, Rolando Solano, y la fiscal, Sandra Valdovinos, pero ésta se rehusó hasta esperar el procedimiento en el Congreso.

"Como madre de Kothan, yo no puedo decir nada, ustedes han oído qué persona era. Y así, como pido que se le limpie el nombre a los de Ayotzinapa, (porque dijeron) que son corruptos, que son delincuentes", agregó.

En un pequeño mitin también participaron los padres de los 43 estudiantes de la misma norma que fueron desaparecidos en septiembre de 2014 y que han insistido en una nueva reunión que el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que les informe de información en poder del Ejército y del avance de la investigación que prometió resolver antes de que terminara su sexenio.

La señora Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, de 18 años en 2014, reprochó que López Obrador ponga como condición dejar afuera a sus asesores legales, y que haya acusado de provocador al movimiento que el pasado 6 de marzo rompió una puerta de Palacio Nacional en una manifestación para entregar una petición de reunión.

"Hicimos un plantón frente al Palacio, estuvimos días sin que saliera el presidente a decirnos que no tiene tiempo para recibirnos y ya más tarde se presentó un funcionario que nos dijo que dentro de 20 días nos recibiría, pero estamos esperando, todavía no tenemos la fecha para cuándo nos va a recibir y ahora dice que ya no nos va a recibir por nuestros representantes legales", acusó.

"Decimos aquí que como madres y padres estamos agradecidos con los abogados de Tlachinollan, así como el Centro Pro, Serapaz y Fundar (un centro de Derechos Humanos), porque gracias a ellos el caso Ayotzinapa no se cerró", expresó.

Jóvenes estudiantes de Ayotzinapa y otras normales como la de Mactumactzá, Chiapas, rechazaron que estén siendo "manipulados" como asegura el presidente o que estén ligados a algún partido político.

"Queremos que el Gobierno resuelva este caso antes de que acabe su sexenio, ¿cómo es que se ha aprovechado este movimiento para llegar al poder y luego olvidarse de los padres de familia?", planteó un joven durante la marcha.