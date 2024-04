‘Será un saqueo’ reforma a pensiones

La reforma al sistema de pensiones que pretende usar recursos de las cuentas inactivas de Afores, cuya votación fue pospuesta en la Cámara de Diputados para el próximo lunes, fue calificada como arbitraria por empresarios y un atentado en contra de los derechos de los trabajadores.

Los empresarios señalaron que debe ser consensuada dicha reforma con los trabajadores dado que el Gobierno federal está aprovechando la coyuntura electoral para sacar provecho de estos fondos, porque resulta atentatoria en contra de sus derechos financieros y de seguridad social.

Jesús Manuel “Thor” Salayandía, presidente del Bloque Empresarial Fronterizo; Mario Cepeda, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y Fernando Suárez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), coincidieron que la iniciativa debe socializarse con campañas para que los dueños de ese dinero tengan oportunidad de reclamarlo.

“Nosotros lo vemos muy mal. Aparentemente hay aproximadamente 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas. Las Afores deben decirle a los dueños del dinero que lo reclamen, hacer una campaña masiva y si no encuentran a las personas, pues darlo a sus familiares, en ese tenor se debe reformar, pero, ¿para qué quiere tomar ese dinero el Gobierno?”, insistió Salayandía.

Mario Cepeda, líder de la Coparmex, manifestó que es injustificable que se pretenda manejar a través de una cuenta común el dinero que debería estar individualizado. Apuntó que no se debe entrar en esas dinámicas en las que se crea un fideicomiso puesto que es importante respetar el derecho de cada quien para acceder a sus ahorros cuando lo vean conveniente.

“Ahorita desafortunadamente el enfoque está en la parte electoral, por eso aprovechan estos espacios de distracción, por así decirlo, para tratar de meternos goles a la sociedad, a la ciudadanía (…) Tiene que haber socialización de cómo funcionan estos fondos, si la gente tiene opción de invertirlo en algo que más les convenga, falta mucha información”, resaltó Cepeda.

Fernando Suárez, titular de CMIC, destacó que es un recurso que no le pertenece a la Federación sino que es de alguien que lo ahorró. Manifestó que se tiene que consensuar la decisión para que las partes estén de acuerdo y no que existan cambios de un día para otro que no dan la opción al dueño legítimo de reclamarlo puesto que muchas veces se enfrentan a trabas burocráticas.

“Se tiene que socializar más la noticia, que la gente esté enterada (…) Es dificilísimo y les ponen muchas trabas. Hay Afores que no les permiten hacer movimientos a los trabajadores, entonces, la inactividad puede atribuirse a las mismas Afores. La Federación está tratando de ver el recurso, muy antojable, pero es un recurso que no pueden agarrar nomás así, porque no les pertenece”, señaló.

La sesión del pasado miércoles para discutir la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar fue suspendida debido a que el dictamen que se pretendía subir al pleno no era el mismo que se permitió en Comisiones. Diputados de oposición se quejaron de que en particular, en el dictamen, se omitió la aclaración de que sólo se iban a transferir los ahorros para el retiro “no reclamados”.

‘Atenta contra los derechos financieros de los trabajadores’

La iniciativa que propone que los recursos de cuentas de las Afores inactivas de personas de 70 años se transfieran al Fondo de Pensiones para el Bienestar, representa un grave atentado contra los derechos y la seguridad financiera de los trabajadores mexicanos, sostuvo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Omar Armendáriz Jurado.

El representante del comercio organizado en la ciudad señaló que permitir que se utilicen estos ahorros como una solución a problemas financieros del Gobierno o de otras instituciones, es inaceptable y moralmente cuestionable.

Expuso Armendáriz Jurado que es crucial tener en cuenta que la falta de reclamación de estos ahorros probablemente no se deba a la negligencia de los trabajadores, sino a la falta de conocimiento o información adecuada.

“La conducta de los diputados involucrados constituye una traición a su pueblo. Es momento de dejar de callar y levantar la voz por nuestros derechos, nuestra gente y el futuro de nuestra nación”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Salvador Carrejo Orozco, expuso que la sesión de la Cámara de Diputados para analizar la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar que se realizaría el pasado miércoles se suspendió por un “aparente error”, pues el dictamen que se pondría a consideración del pleno implicaba la afectación de todas las cuentas de las Afores, incluso las de los trabajadores en activo.

Como se ha visto, agregó Carrejo Orozco, el Gobierno federal ha tenido un “apetito especial por obtener recursos de distintas fuentes”, como ha sido a través de la cancelación de fideicomisos y de oficinas gubernamentales de distintos giros.

“Pareciera que no tiene fin en este apetito, por lo que no inspira confianza el cambio que se propone”, dijo.

Manifestó el líder patronal que el esquema de pensiones que se tiene en este momento si bien tiene áreas de oportunidad, el camino para mejorar no es que el Gobierno se apropie de los recursos.

Consideró que es un hecho de que se aprobará la reforma y que será combatida en los tribunales como ha sido la tónica de este sexenio.

Asimismo, el presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (Desec), Jorge Cruz Camberos, ha señalado que los recursos que caen en el sector público son propensos a actos de corrupción, por lo que dijo que las Afores deben llegar a los beneficiarios y las empresas que las manejan deben darse a la tarea de buscarlos.

De acuerdo con la iniciativa presentada por el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, el Fondo de Pensiones para el Bienestar se conformaría con diferentes fuentes de ingresos, entre ellas, trasladar los recursos de las cuentas inactivas que se encuentran en las Afores y de lo que se recuperará de los adeudos al ISSSTE, entre otras.

El legislador ha señalado que, con la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, más de 45 millones de trabajadores tendrían garantizada una pensión digna de al menos 16 mil 400 pesos más la Pensión de Adultos Mayores.

cvalenzuela@diarioch.com.mx

avargas@redaccion.diario.com.mx