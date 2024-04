Distrae a Claudia pleito entre aliados

Hidalgo, México.- Exasperada, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum trató de conciliar a petistas y morenistas de Hidalgo, estado donde a sus aliados los dividió el palomeo de aspirantes que dejó fuera a unos y dio ventajas a otros.

Pero también, en el caso de Actopan, los de guinda se enfurecieron contra Tatiana Ángeles Moreno, Edil del municipio famoso por su barbacoa, y quien chapulineó para ser candidata a diputada federal.

Aunque el brinco a San Lázaro no es el problema, sino que impuso a su sucesora y dejó un "tiradero" en el Ayuntamiento.

"Fuera, fuera, fuera", le gritaron a Ángeles cuando tomó el micrófono.

En otra zona de la plaza principal de Actopan se oyó también: "Fuera el PT, fuera el PT".

Cuando la abanderada morenista inició su discurso, las protestas se escuchaban.

"¿Bueno, me van a oír o no?", cuestionó Sheinbaum, pero los gritos no cesaron.

"¿Me van a oír o no?, insistió la morenista, ya exasperada.

Abajo, seguían las patadas en los tobillos.

"¿Ya? ¿Me van a escuchar?, insistió, molesta, la ex Jefa de Gobierno.

Luego indicó que no importa por qué partido votar, con tal que sea del movimiento.

"Nada de divisiones, nada de hacerles el caldo gordo a los detractores, nada de división al interior de nuestro movimiento, es más importante la República que cualquier otro interés personal o de grupo", dijo.

Reconoció que puede ser que haya candidatos que no caigan bien, pero que lo más importante, insistió, es el proyecto.

En la tierra de su contendiente de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez, Sheinbaum defendió la continuidad del proyecto amlista.

"Eso tenemos que mantener, la forma en que ha gobernado el Presidente López Obrador", indicó.

Luego prometió construir un ramal de tren de pasajeros hacia Hidalgo.

"Les platico otros proyectos: va a llegar al AIFA el tren que viene de Buenavista, que va al Estado de México; el suburbano llega al AIFA en unos meses, ya lo van a inaugurar, pero yo ya dije que vamos a traerlo del AlFA a Pachuca, para que podamos ir en tren a la Ciudad de México ¿Les parece bien?", planteó.

A la promesa del tren, Claudia agregó la oferta de más apoyos a la salud, educación y el campo.

Al término del mitin, petistas y morenistas se fueron, por su lado, entre chiflidos y groserías.

Los únicos animados fueron los militantes de Nueva Alianza, partido que movilizó a su contingente para echarle porras a Sheinbaum.

Más tarde, en Zempoala, Sheinbaum se reunió con simpatizantes en un predio con algunas milpas secas.

Un productor en aprietos por la falta de lluvias, prestó el espacio.

"Qué bonito se ve desde aquí, lleno", dijo la morenista desde el templete.

Mientras transcurría el evento, la gente se fue saliendo en una operación hormiga.

"Marco, ¿ya me apuntaste?", preguntó una comerciante a su líder distrital.

La mujer presumió la foto con Sheinbaum y se fue antes del discurso de la candidata.

"Bueno, al menos ya la conociste", dijo otra mujer a la comerciante, forrada de playeras y gorras.

En la retirada de decenas de asistentes, la ex Jefa de Gobierno citó diversas frases del Presidente Andrés Manuel López Obrador y enarboló sus obras.

"Por eso vamos a garantizar las pensiones y la becas, y que cada año aumenten por encima de la inflación... todos los programas los vamos a garantizar", repitió, entre la polvareda que se levantó sobre el terreno con la milpa seca.

"Sé que la han pasado difícil en este periodo, porque ha llovido poco", lamentó la abanderada de la alianza Morena-Verde-PT.

"Necesitamos organizar el tema del agua, porque hay unos que la acaparan mucho y a otros que les toca poco, por eso una de mis propuestas, y nos vamo a sentar con ustedes, es que modifiquemos la Ley Nacional de Aguas, porque se acapara mucho por unos y luego tienen los derechos, tienen las concesiones y ellos mismos las pueden comercializar", lanzó.

La gente que se colocó atrás del predio y apuraba la salida, todavía escuchó que la candidata prometió la construcción de una carretera hacia Huejutla, Hidalgo, y Tamazunchale, San Luis Potosí.

"¿Qué más vamos a hacer?", preguntó Sheinbaum.

Pero los que se salieron ya no se enteraron.