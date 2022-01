Sepulta Monreal Comisión tras rebelión en bancada

Ciudad de México— La comisión legislativa que se formó en el Senado para recabar casos de violaciones a derechos humanos en Veracruz fue sepultada tras la rebelión que asomó en el ala dura de la bancada de Morena.

Impulsor de ese órgano, el presidente de la Junta de Coordinación Política y jefe de la bancada, Ricardo Monreal, debió aceptar que la mitad de sus correligionarios no respaldaban ese órgano y que tenía que cerrarlo para impedir una ruptura en el grupo.

Después de que el ala dura del grupo convocara a una reunión para externar su rechazó a la comisión, el zacatecano se vio forzado a preservar la unidad en la bancada y optó por enterrar este órgano que nació tras la detención del secretario técnico de la Jucopo, José Manuel del Río Virgen.

La renuncia del emecista Dante Delgado a presidir ese órgano precipitó las cosas y Monreal tiró la toalla ante los coordinadores parlamentarios, en un lance que le permite, por ahora, mantenerse al frente de la bancada mayoritaria.

"Hay un acuerdo para informar sobre 90 casos (de violaciones a los derechos humanos en Veracruz) y dar por concluido el trabajo de la comisión", informó Monreal al término de la sesión de trabajo de la Jucopo.

"Debo reconocer que dentro del grupo hay diferencias. (...) Hoy no tengo el grupo conmigo completo. Lo que busco es hacer caso a un grupo de mi propia bancada que no está de acuerdo con la comisión. No puedo actuar de manera prepotente. Y por eso exprese en la Junta de Coordinación Política que el grupo parlamentario, que hoy estoy a la mitad", explicó.

Tras sostener que dará la pelea desde su trinchera personal para liberar a Del Río Virgen, Monreal dijo sentirse "muy tranquilo" y con el necesario respaldo.

"En este caso, aunque insistí en la creación de la comisión, sé también los niveles para no romper, porque no le conviene a Morena dividirse a la mitad, ni al presidente de la República tener una fracción parlamentaria a la mitad", repuso.