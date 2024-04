'Se veía venir': dice AMLO de rebelión estudiantil argentina

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este miércoles que la rebelión universitaria registrada en Argentina, contra el plan de ajuste económico de ultraderechista Javier Milei, es algo que se veía venir.

Cuestionado sobre las manifestaciones de cientos de miles de estudiantes que llenaron ayer la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, el Mandatario criticó la privatización de las políticas públicas y el fracaso de ese modelo.

"No quiero opinar mucho, ya se venía venir, es el restablecimiento de la política neoliberal, es la privatización de todo, es concebir que la educación, la salud son privilegios, no derechos, son concepciones distintas, lo que se está llevando a cabo en Argentina ya se llevó a cabo en Chile y en otras partes", expresó.

"En México, la mal llamada reforma educativa llevaba ese propósito, pero hubo resistencias y no pudieron del todo privatizar la educación, ahí volvemos a lo mismo, ¿quién encabezaba ese movimiento?, Claudio X González, hijo, son lo mismo, esto no es maniqueo, no es de buenos y malos, es nada más entender que son dos corrientes de pensamiento".

López Obrador arremetió contra los gobiernos que toman decisiones en función de los intereses de las minorías con mayores ingresos económicos, sin pensar en las necesidades de los sectores más necesitados.

"Ellos piensan que nada más el Gobierno tiene que estar al servicio de una minoría, facilitar a una minoría el que pueda hacer dinero, acumular capital, sin importarles el pueblo, así de sencillo e injusto e inhumano", acusó.

"No quieren al pueblo, son clasistas, son racistas, muy hipócritas porque van a la Iglesia los domingos y confiesan y comulgan para dejar el marcador en ceros y el domingo volver a pecar".

Ayer, más de medio millón de estudiantes y profesores de universidades públicas de Argentina se movilizaron en la mayor manifestación hasta ahora contra el plan de ajuste económico del Presidente ultraderechista.

Los inconformes consideraron que la propuesta de Milei es una amenaza para la continuidad de la educación gratuita.

En los últimos meses los gobiernos de México y Argentina han mantenido algunas tensiones por el intercambio de señalamientos entre los Mandatarios.