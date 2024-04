Los desencuentros de AMLO con Estados Unidos

Ciudad de México.- En un nuevo episodio, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó a Estados Unidos, esta vez por su informe del Departamento de Estado en materia de derechos humanos y acusó a ese país de tratar de erigirse como juez del mundo.

Aunque ambos gobiernos aseguran que la relación México-Estados Unidos pasa por buenos momentos, las tensiones bilaterales se han hecho presentes a lo largo de este sexenio. Estos son algunos de los reclamos y reproches lanzados por AMLO a la Administración Biden.

Diciembre 2020

López Obrador tardó 39 días en felicitar a Joe Biden por su triunfo en las elecciones presidenciales, en las que venció a su amigo, el republicano Donald Trump.

Entre los que tardaron en reconocer el triunfo del demócrata estuvieron los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Brasil, Jair Bolsonaro.

Marzo 2021

Luego que el Departamento de Estado alertó sobre la impunidad y las bajas tasas de enjuiciamiento en México, AMLO reclamó por injerencismo.

“Nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país. ¿Por qué el Gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que sólo competen a los mexicanos?”.

Mayo 2021

El Gobierno de México envió una nota diplomática al de Estados Unidos para reclamar el financiamiento de la Embajada de ese país a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Febrero 2022

Luego que el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, pidiera a México mayor rendición de cuentas por el asesinato de periodistas, el mandatario mexicano lo acusó de injerencista y de ser un funcionario mal informado.

“Creo que está mal informado porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto. Pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos ni es un protectorado, México es un país libre, independiente, soberano”.

Junio 2022

AMLO desairó la invitación de Biden para acudir a la Cumbre de las Américas luego que Estados Unidos excluyó de la invitación a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“No voy a asistir a la Cumbre, va, en mi representación y la del Gobierno, Marcelo Ebrard. No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América“.

Diciembre 2022

López Obrador reprochó a Biden “el modito” con el que recibió, en Estados Unidos, al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

“No digo que no se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta es el modito: ¿cómo que bienvenido a América? ¿Qué pasó presidente Biden? Con todo respeto, América somos todos”.

Marzo 2023

El tabasqueño calificó el informe de Derechos Humanos 2022 del Departamento de Estado como “un bodrio hecho para mentir y calumniar”.

“No es cierto, están mintiendo. Es que es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe. No quieren cambiar, entonces se creen el Gobierno del mundo pero no es para enojarse, así son”.

Mayo 2023

A través de funcionarios de la Casa Blanca enviados a México, AMLO reclamó a Biden que el Departamento de Estado entregue dinero a “grupos opositores” a su Gobierno, lo que describió como un acto de injerencismo.

“Eso es violatorio de nuestra soberanía, es intervencionismo”, sostuvo.

Febrero 2024

El presidente mexicano exigió Biden una disculpa pública, tras la difusión de investigaciones realizadas por la DEA contra algunos de sus colaboradores cercanos, que habrían recibido financiamiento del narco en 2006.

“Yo lo que quiero es que el Gobierno de Estados Unidos se manifieste. Si no tienen pruebas, tienen que disculparse. El presidente Biden debería de enterarse de eso, porque ¡cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga, si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome! No a mí, a lo que represento”.

En medio de esas tensiones, AMLO anunció que no acudirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte, a realizarse este año en Canadá.

“Si no hay un trato respetuoso no participo”.

Abril 2024

López Obrador reprochó a Biden la tibieza y ambigüedad con la que se pronunció tras la irrupción armada del Gobierno de Ecuador en la Embajada de México en Quito.

“Somos socios económicos comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura hasta ahora”, expresó, provocando que el Gobierno de EU lanzara una condena pública por los hechos.