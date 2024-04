Increpan a Corral en Sonora: 'me encerraste y torturaste'

El ex Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, fue increpado por un priista que lo acusó de fabricarle delitos y torturarlo.

El hecho ocurrió este martes en Sonora, en un Foro Anticorrupción, que forma parte de los Diálogos por la Transformación de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

El exmandatario panista afirmaba a los presentes que el Presidente López Obrador le había reconocido el trabajo realizado durante su gestión (2016-2021) y que lo que hizo "no lo ha hecho ningún gobernador de México", cuando fue interrumpido por Cristopher James Barousse, ex Secretario de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

"¡No te creo!, ¡Tú sabes perfectamente quién soy!", dijo al irrumpir en el evento, a lo que el ex panista, ahora asesor Sheinbaum, afirmó que lo conocía.

"¡Tú me perseguiste, me encerraste, me torturaste y salí absuelto!", le gritó quien fue acusado de desviar 2 millones 600 mil pesos del erario de Chihuahua durante la gestión del ex Gobernador priista César Duarte.

Al respecto, Corral le reviró que si salió absuelto fue por jueces corruptos.

"Y cuando me enteré trabajando aquí, en el Estado de Sonora, que venías, dije: 'yo creo que es una buena oportunidad para venir a decirte, en tu cara, que todo lo que estás diciendo, desafortunadamente, no lo aplicaste, ¡No mientas!", increpó.

"Tú estás diciendo que recuperaste dinero, pero ¿sabes cuánto dinero recuperaste en material penal?, cero pesos. Ningún juicio, ningún juicio, ningún juicio de los que nos metiste a la cárcel lo ganaste. Yo no te tengo miedo y no voy a permitir que sigas mintiendo, no voy a permitir que sigas torturando. Tú me torturaste, ¡un psicópata y un torturador!", le insistió el también ex dirigente de la Red de Jóvenes X México del PRI.

Con gritos de "¡Fuera, fuera!", los asistentes le gritaron al inconforme que se retirara, no obstante, los "dimes y diretes" continuaron en redes sociales.

Corral culpó al priista Manlio Fabio Beltrones de enviar a Barousse al evento donde era ponente.

"@MFBeltrones nos envió a uno de sus pandilleros a Cajeme, quien como él, recibió dinero de la nómina secreta de César Duarte, e incluso usaba a su mamá para recogerlo del sótano de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. Estos son los corruptos con impunidad transexenal que no debemos permitir regresen al poder, quienes ven al país como negocio y al presupuesto, como fuente de financiamiento", publicó.

Esto fue negado por Barousse, quien lo volvió a acusar de violaciones a sus derechos humanos.

"A mí no me manda nadie. Te fui a decir las cosas de frente. Pero te da miedo que la gente escuche la verdad. Eres un torturador, corrupto y mentiroso. Por eso estás buscando fuero para protegerte de las acusaciones y delitos que cometiste", replicó.

En noviembre de 2022, la Fiscalía estatal anunció la detención de James Barousse. El pasado 7 de marzo, un juez le dictó la sentencia absolutoria respecto al delito que durante todo el proceso, aseveró, se le impuso arbitrariamente.