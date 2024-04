Sube AMLO tono: en EU decadentes y mentirosos

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador subió el tono en contra del Gobierno de Estados Unidos, al que acusó de mentiroso, irresponsable, poco serio, anquilosado y hasta decadente.

Por segundo día consecutivo, el Mandatario federal arremetió contra las autoridades norteamericanas, luego de que el Departamento de Estado destacó en un informe sobre Derechos Humanos los ataques que ha lanzado contra la Ministra Presidenta de la Corte, Norma Piña.

"Pero así son y no debemos nosotros sorprendernos, extrañarnos, así ha sido históricamente y eso también, con todo respeto, indica que están estancados, anquilosados, en decadencia, porque tienen que renovarse", criticó AMLO en la mañanera.

¿Ayer comentó el tema con el Embajador Ken Salazar?, se le preguntó.

"No no, es que la verdad es muy superficial, no tiene sustento ¿cómo le vamos a hacer caso si dicen que nosotros promovimos que se difundieran 20 mil señalamientos en contra de la Presidenta de la Suprema Corte? ¿dónde están las pruebas? Es muy irresponsable, es una tomadura de pelo, no son serios, son mentirosos", respondió.

Durante su conferencia, López Obrador sostuvo que, con ese tipo de pronunciamientos, Estados Unidos viola el derecho internacional y la soberanía de los pueblos.

"Se meten en los asuntos internos, ¿qué tienen ellos que meterse en el asunto de las diferencias que tenemos con el Poder Judicial? ¿quiénes son ellos para intervenir? ¿cuál es el fundamento legal? ¿quién les autoriza a intervenir? Están violando flagrantemente el derecho internacional, la independencia y la soberanía de los pueblos", aseveró.

El Jefe del Ejecutivo advirtió que al interior del Gobierno de Estados Unidos existen visiones diferentes y que los responsables de lanzar las críticas contra su Administración están vinculados a la derecha.

"Eso es lo que hay que ir resolviendo hacia adelante y es lo que también lleva implícito ese mensaje, de que no cambian, no estoy hablando de todos, pero si hay un grupo muy prepotente", señaló.

"Salen estos comunicados, que están manejados por la derecha internacional, es una internacional de derecha apoyada en Estados Unidos, ya sabemos que esos son los golpeadores, los halcones".

En medio de las críticas contra el Gobierno estadounidense, el Presidente dejó en claro que México mantendrá la cooperación bilateral para combatir el tráfico de fentanilo, tratar de resolver el problema migratorio e impulsar la integración económica.

Sin embargo, advirtió que su Gobierno mantendrá una posición irreductible cuando se trate de la soberanía del País.

"Nos necesitamos, nos complementamos, solo que tienen que aprender a respetarnos", sentenció.

"Cooperación para el combate al narcotráfico y que ayudemos humanitariamente a que no se padezcan esas pandemias de consumo de fentanilo en Estados Unidos, sí"

"Buscar soluciones de fondo al problema migratorio, sí".

"Pero, respeto a la soberanía".