Se reduce experiencia en Junta de Gobierno de Banxico

Ciudad de México.- La experiencia que los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) tienen en el banco central y en la Secretaría de Hacienda, medida en años, tocó su nivel más bajo en 2022 y en 2023 no tendrá una recuperación importante, lo que podría mermar la confianza del público en la institución, señala Franklin Templeton.

"Hay una experiencia acumulada de 157 años en su pico en 2017 (que pasa) a 45 años en 2023 asumiendo que ratifican Omar Mejía (candidato a subgobernador del banco central)", dijo Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de Inversiones en Franklin Templeton.

Este nivel de 2023 es mayor al del 2022 cuando fue de 40 años, el peor desde 1994, año a partir del cual entró en vigor la autonomía del banco central, de acuerdo con un análisis de la operadora de fondos de inversión.

Gonzali precisó que se trata de años de experiencia que los integrantes de la Junta de Gobierno tienen en labores en Secretaría de Hacienda y en Banxico, aunque eso no significa que los integrantes no tengan experiencia en el ámbito privado o que no cuenten estudios de política monetaria.

Sin embargo, apuntó que lo preocupante no es la parte técnica de la labor de la Junta de Gobierno, ya que cada integrante cuenta con un grupo de expertos que los apoyan para la toma de decisiones en materia de política monetaria, sino la confianza en Banxico por parte del público en general y el público inversionista.

"Al final del día el activo más importante de un banco central no son sus reservas internacionales su nivel de tasas, incluso no es su autonomía, es la confianza que el público tiene hacia el banco central y en el momento en que el público pierde la confianza, todas las herramientas que tiene el banco central dejan de funcionar.

"Me preocupa que la percepción del público es que las caras de la Junta de Gobierno no tienen la experiencia adecuada, probablemente sí la tenga, pero el sentimiento es que no y eso podría traernos problemas", aseveró en el webinar "2023: entre la inflación y la recesión; Perspectiva mensual, económica y de mercado sobre México y el mundo".

Ante ello, consideró que Banxico debe ser cuidadoso en proyectar que tiene esa confianza y también autonomía para la toma de sus decisiones para que la percepción del público vuelva a ser favorable.

Por otra parte, Gonzali señaló que sí estima que el banco central podría reducir su tasa de interés de 10.75 por ciento a 10.50 por ciento al cierre de año, porque podrá desacoplarse de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Añadió que Franklin Templeton mantiene la expectativa de crecimiento económico de uno por ciento para México.

Respecto a la fortaleza del tipo de cambio, sostuvo que hacia finales de este año, una desaceleración económica en Estados Unidos provocará que las remesas de México no sean tan importantes o no crezcan como lo han hecho, y posibles menores tasas de Banxico serán factores que provoquen un efecto contrario al observado actualmente.