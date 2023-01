Buscan que 10% del turismo de Cancún use Tren Maya

Ciudad de México.- El Gobierno federal espera que el 10 por ciento del turismo en Cancún utilice el Tren Maya, cuya inauguración se prevé para diciembre de este año.

"El Tren Maya es inversión pública, la refinería, el Istmo, el aeropuerto, no es deuda ni sin concesiones, las utilidades van a ser para el retiro de elementos de las Fuerzas Armadas, por eso también decidimos entregar estas obras a una empresa de la Sedena para que estas obras no pasen al sector privado, no privaticen, eso ya no lo queremos.

"Entonces, si pones de favor el plano del Tren, acabo de estar allá y me gustó mucho que se llegó a 30 millones de viajeros en el aeropuerto de Cancún, récord, imagínense, estamos buscando que al menos el 10 por ciento utilicen el tren para que se internen", dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia, el mandatario federal dijo que se pretende que desde Cancún, los turistas se desplacen a otros sitios turísticos como Tulum.

"Tulum es uno de los sitios mas atractivos, hay sitios así que son lugares preferidos hasta para las celebridades".

"(...) Desde los años 70 fue Cancún, y luego se fue moviendo hasta aquí, todo lo demás de Quintana Roo, todo el sur de Quintana Roo en la pobreza, entonces, aquí está Carrillo Puerto, cuál es nuestro propósito que lleguen aquí y se internen, o por el Golfo, para darle vida y reactivar la economía en cinco estados, incluido Quintana Roo en la parte sur, estando tan cerca Mérida y Yucatán no había crecimiento ni en la parte sur de Quintana Roo ni en Campeche, aún con el petróleo, con Cantarell, que llegó a producir hasta dos millones de barriles diarios, Tabasco nada, Chiapas lo mismo, mucha gente, todo esto la gente se iba a buscar la vida acá (Cancún)".

"Además de la belleza del Caribe, de la selva, de esta parte del Golfo, la belleza de la ciudad amurallada, Campeche, Mérida, bueno, la belleza de Chetumal con todas sus historias de piratería, la selva, además de todo aquí está la región arqueológica más importante del mundo, son los sitios arqueológicos de la gran cultura maya, es Palenque, Calakmul, Tulum, Chichén, Uxmal, Edzná, bueno, qué está sucediendo ya con el Tren, todavía no está terminado, llegaba el crecimiento hasta aquí, ahora ya está creciendo Carrillo Puerto y Bacalar".