Se les quemó el arroz: Xóchitl

Ciudad de México.- En el postdebate, Xóchitl Gálvez rechazó la versión propalada por Morena de que el arroz ya esté cocido rumbo a la elección del 2 de junio.

"Este arroz se les quemó anoche (el domingo) y ahorita van a tener que ir corriendo por un nuevo arroz. Mi arroz ya va esponjando", aseguró en varias entrevistas periodísticas y en una plática con jóvenes por internet.

Visiblemente relajada, la abanderada del PAN, PRI y PRI señaló que haber dejado en el clóset el traje sastre, y haberse presentado con un huipil mazateco color índigo con seda tailandesa, le había sentado muy bien.

"Me sentí a gusto. Pudo fluir muy bien el téte a téte", dijo.

Xóchitl aseguró que si ya estaba a cinco puntos de Claudia Sheinbaum, tras el debate "hay un buen ánimo, y para una o dos semanas, habremos rebasado a la morenista".

La hidalguense reconoció que llegar al segundo debate le provocaba "toda la presión del mundo: todo mundo te da consejos. Unos, 'párale una madrina', otros 'queremos propuestas'".

"En el pasado llevaba tanta información, había estudiado demasiado y no hubo bolsa de tiempo. Y sí la pasé mal con lo de mi hijo (sorprendido 'in fraganti' agrediendo a cadeneros de un antro). Creo que aprendí y uno tiene que aprender a levantarse. Obviamente, lo hicieron para eso: para bajarme el ánimo. Pero aprendí, y vas a ver (el debate) sobre seguridad. No hay manera que (Sheinbaum) venga con sus mentiras sobre seguridad. Ayer (domingo) fue el día más violento este año".

Gálvez contó que aprendió técnicas de respiración que le ayudaron a concentrarse y relajarse, amén de que se le sugirió bañarse con agua fría.

"Me sirvió: te conecta contigo. No es tan fácil tener encima a todo el país. Es la candidata presidencial, no es la de Miguel Hidalgo. Llegué más tranquila, lo mío no es el traje sastre, pero ganamos el debate, no sólo porque estuve muy audaz y asertiva, sino porque es la realidad", agregó.

La senadora con licencia indicó que si el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había quedado satisfecho con el debate, fue porque Sheinbaum fue "a reconocer al Presidente al debate. Y a mí cuando me ponen a Fox enfrente, no tengo ningún empacho en decir: 'yo soy yo'".