Promete Sheinbaum reducir extorsiones en el campo

Ciudad de México.- Luego de que productores agropecuarios le advirtieran que uno de los temas que más les preocupa es la inseguridad, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se comprometió a reducir las extorsiones en el campo.

"Estoy convencida que cuando lleguemos, porque vamos a llegar, vamos a disminuir al extorsión y otro delitos del fuero común y delitos federales", afirmó entre aplausos.

Sheinbaum se reunió con integrantes del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), ante quienes aseguró que de llegar a la Presidencia de la República seguirá buscando, de la mano de científicos, un sustituto del glifosato, cuya prohibición fue retrasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la falta de un reemplazo.

En el Club de Industriales, la morenista escuchó las peticiones de los productores, quienes señalaron la falta de agua, la sequía, la falta de inversión en infraestructura de riego, el poco acceso al financiamiento, la escasa mano de obra para el campo y el aumento de delitos como el cobro de piso y las extorsiones.

"Uno de los temas de mayor preocupación del sector es el tema de la inseguridad, el tema de los delitos de extorsión, de cobro de piso, de robo de mercancía, están afectando la competitividad de las empresas.

"¿Cuál es la propuesta para que en las zonas de producción podamos combatir y mitigar este grave problema?", le cuestionaron.

En respuesta, la abandera de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo se pronunció por clasificar la extorsión como un delito grave y argumentó que cuando se tomó esa medida con el secuestro dio resultados.

"Primero hay que catalogar la extorsión como delito grave, que no lo es, y es indispensable que esto quede en el Código Penal Federal y en los Códigos Penales estatales. Cuando se hizo eso con el secuestro dio resultados", afirmó.

Sheinbaum reconoció que los productores tienen temor de denunciar este tipo de ilícitos, por lo que ofreció trabajar en un modelo en el que instituciones como la Guardia Nacional puedan participar como intermediarios.

"Tenemos que fortalecer la investigación y la inteligencia. Muchas veces el productor no denuncia la extorsión por temor, y es natural si está amenazado. Entonces tenemos que dar las condiciones para que no sea el productor quien denuncie directamente a la Fiscalía o el comercializador, sino que sea a través de un tercero, como la Guardia Nacional, por ejemplo.

"Que desarrolle las capacidades de inteligencia y de investigación para saber quienes son los que cometen el delito y poder desintegrar estas bandas delincuenciales", dijo.

En materia de glifosato, Sheinbaum dijo que de la mano de científicos continuará buscando un sustituto, porque se trata de un herbicida que afecta la salud y el suelo.

"Todo mundo sabemos que hoy no hay un sustituto, pero que necesitamos encontrarlo, porque no solamente tiene daños a la salud, sino que también implica daños al suelo. Entonces, en eso necesitamos desarrollo tecnológico y científico y hay que trabajar conjuntamente", indicó.

La morenista secundó también la propuesta del CNA para darle seguridad social los trabajadores jornaleros agrícolas, quienes, dijo, son uno de los sectores más vulnerables.

"Me da mucho gusto lo que mencionan para las y los jornaleros agrícolas porque, en efecto, es uno de los sectores más empobrecidos en nuestro país y nosotros también queremos darles seguridad social y que se den las condiciones para educación, para que las mujeres jornaleras tengan dónde dejar a sus hijos, y a sus hijas, y que podamos hablar de una vida de bienestar dedicada al campo", indicó.

La morenista marcó como otra prioridad la tecnificación del campo. Ésta, advirtió, tiene que ir acompañada de una reforma a la Ley Nacional de Aguas y de una revisión al registro de concesiones y permisos, lo que ofreció hacerlo de manera conjunta con los productores.

"Necesitamos, necesariamente entrarle a ese tema y lo tenemos que hacer no de una manera unilateral, sino que realmente nos sentemos, porque finalmente hay agua y está agua tiene que ser distribuida de mejor manera para producción de alimentos y para consumo humano", advirtió.

La exjefa de Gobierno dijo estar segura de que los productores están de acuerdo en la necesidad de realizar esa revisión.

Durante el encuentro, la candidata presidencial escuchó quejas en materia de falta de agua, debido a que sólo el 40 por ciento de la producción funciona con sistemas de riego.

"Es una realidad que tenemos hoy en día un México más seco, pero es importante decir que aun en estás condiciones, si hacemos la tarea, tenemos suficiente agua para las necesidades del país", añadió Juan Cortina, presidente del CNA.

Los productores pusieron sobre la mesa también el reducido acceso al financiamiento y la falta de mano de obra para el campo, incluso le plantearon la posibilidad de poder contratar a migrantes centroamericanos.

"Actualmente, enfrentamos la mayor escasez de mano de obra en décadas, pudiera ser de la historia, lo que nos ha llevado a pensar y a reflexionar. Primero, tenemos que ser mucho más atractivos, porque no es que no haya personas, sí están, simplemente, con la misma tendencia global, o aquí, en México, las personas no quieren trabajar en el campo, no igual que antes, cuando menos.

"Nos lleva a tratar de pensar en nuevas formas y una pudiera ser incorporar centroamericanos en la fuerza laboral, de forma formal y correcta. Los que tienen asilo político o son considerados refugiados ya tienen la habilidad de poder trabajar legalmente", dijo Aldo Mares Benavides, productor hortofrutícola.