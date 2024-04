Sector de EU quiere Gobierno débil aquí para meterse: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que un sector de autoridades en Estados Unidos quiere un Gobierno débil en México para entrometerse en la política nacional.

Aseguró que esa idea es parte de una concepción de dominio para violar la soberanía de países en América y opera a través de fortalecer a la Oposición.

-¿Consideraría usted que desde Estados Unidos, una parte del Gobierno que hay ahí busca fortalecer a la Oposición en nuestro País?, se le preguntó durante su conferencia mañanera.

"Sí, sí", respondió ante la presunta intromisión extranjera.

-¿Con qué finalidad?, se le insistió.

"Para tener un Gobierno débil en México y poder ellos meterse, esa es la vieja concepción política de dominio que ha existido en la política exterior de Estados Unidos desde hace 200 años", añadió.

El Presidente calificó como una intervención en el Poder Judicial desde el exterior, el reporte sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos que advierte ataques desde la Presidencia al Máximo Tribunal del País.

Cuestionado si ha buscado un diálogo para tratar el tema con la institución que preside la Ministra Norma Piña, negó tal posibilidad porque señaló una colusión del PJ con grupos opositores.

"No (se ha buscado diálogo), es que ellos lo hacen con este grupo de asociación en favor de la corrupción, ¿cómo se llama? Mexicanos a favor de la corrupción, que maneja Claudio X. González, y ahí está este Cossío, pero ahí también también está Castañeda, de asesor de Claudio X. González, y ahí está Aguilar Camín, Krauze.

"Y el que fue Embajador de Calderón en Estados Unidos, Sarukhan, ese que se quedó callado cuando metieron las armas de contrabando cuando el operativo 'Rápido y furioso', es un bloque, y tienen información de la DEA, por eso las campañas (en mi contra)", abundó.

Como ejemplo del intervencionismo que prevalecía en sexenios anteriores, apuntó, agentes de la Marina se capacitaron en el Comando Norte en el Gobierno de Felipe Calderón y se permitió que recibieran órdenes de la Embajada estadounidense para combatir el narcotráfico.

"Lo voy a repetir para que quede claro y nunca jamás se repita un hecho así en nuestro País, sobre todo para los jóvenes: en el Gobierno de Calderón se llegó a un acuerdo de enviar personal de la Secretaría de Marina a formarse a Estados Unidos, se formaron en el Comando Norte, un grupo de élite para combatir el narcotráfico, bajo la dirección de la DEA.

"Y desde la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México se les ordenaba a los marinos mexicanos lo que tenían que hacer, eso ya no sucede, porque eso es violatorio de nuestra soberanía", afirmó.

El Mandatario dijo que en México hay sectores que añoran esa época, pero como no es posible, se dedican a desprestigiar a su Administración.

"Hay quienes añoran ese tiempo, y como ya no pueden, entonces ¿a qué se han dedicado? A tirar lodo, a querer llenarnos de fango", reprochó.

¿Habla del Departamento de Estado de Estados Unidos o de las agencias?, se le cuestionó.

"En particular de las agencias, no todas, pero no tienen ellos control, porque parece que la CIA tiene su política, la DEA tiene su política, el Departamento de Estado tiene su política, el Departamento de Justicia tiene su política, la Casa Blanca tiene su política, el Congreso tiene su política, el Poder Judicial tiene su política.

"Y a todos lo único que les pedimos es que nos respeten, como los respetamos nosotros", pidió.