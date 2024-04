Saca Xóchitl 'roja' a Blanco: perdonó goles a delincuentes

Cuernavaca, México.- De gira por Morelos, una plaza que la Oposición podría arrebatar a Morena, Xóchitl Gálvez (PAN-PRI-PRD) sacó ayer tarjeta roja al Gobernador con licencia, Cuauhtémoc Blanco.

"Cuauhtémoc Blanco -que por cierto ya se fue pensó que era muy fácil, como jugaba fútbol, meter goles, pero aquí a los delincuentes no les metió ni un solo gol (y) les perdonó todos los goles", deploró.

La abanderada presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México incursionó por primera vez en campaña en un estado asolado por el crimen y cuyo Gobernador dejó las cosas "de la patada".

Gálvez estuvo acompañada por la ex morenista Lucy Meza, ahora candidata a la Gubernatura por la alianza PAN-PRI-PRD, y a quien el propio Cuauhtémoc se encargó de vetar, pero que en el pecado lleva la penitencia, pues Morena podría perder en los comicios del 2 de junio.

Si bien se preocupó por blindar con un probable fuero de diputado federal a Cuauhtémoc, Morena encendió señales de alerta al nombrar a Adán Augusto López como coordinador de la campaña de la morenista Margarita González.

Ante simpatizantes que se congregaron en un balneario, Xóchitl censuró, de hecho, al extitular de Gobernación.

"El Gobierno federal ha dejado crecer las bandas delictivas y ahora sí mandan al ex Secretario de Gobernación Adán Augusto a Morelos a tratar de operar políticamente cuando tuvo su oportunidad", señaló, justo cuando la gente coreó: "¡Queremos seguridad, queremos seguridad!".

"Claro que los morelenses quieren seguridad, por eso les decía que Adán Augusto tuvo la oportunidad. Él fue Secretario de Gobernación, él tuvo bajo su mando toda la política interior para que Morelos pudiera ser un estado seguro, y no hizo esa chamba y ahora como operador político lo que viene hacer es a tratar de infundir miedo, a intimidar a las personas. Pero, mira mi querido Adán Augusto, la gente en Morelos no te tiene miedo", expresó.

La hidalguense proclamó también su zapatismo al corear "Zapata vive, la lucha sigue! ¡Zapata vive, la lucha sigue! ! ¡Viva Morelos! ¡Viva Zapata!"

Gálvez aseguró a Lucy Meza que cuenta con el apoyo de PRI, PAN y PRD.

"Lucy: quiero decirte que los panistas de Morelos están apoyándote, los priistas de Morelos, los perredistas de Morelos te están apoyando, los xochilovers te están apoyando", aseguró.

En entrevista, Meza calculó que en Morelos la coalición podría aportar, "fácil, fácil, más de 550 mil votos" a Xóchitl, un tercio del padrón morelense.

"Cuauhtémoc hizo mal al vetarte", se le preguntó.

"Me veta porque sabía que con Lucy Meza no iba a haber acuerdo de impunidad, y el tiempo me ha dado la razón: una vez que ganemos, vamos a llamar a cuentas a todo su gabinete corrupto. También a él, aunque Morena le haya dado su fuero como diputado", respondió.

Por la tarde, ante simpatizantes que se congregaron en el Parque Alameda de Cuernavaca, la candidata de Oposición se comprometió a "defender las Afores" de todos los trabajadores.

En el templete sobresalió la presencia del ex Gobernador Sergio Estrada Cajigal, señalado en redes sociales de haber agredido a una mujer.

"No podemos basarnos en mentiras y caprichos. Esto es una extorsión, pero está en manos de las autoridades correspondientes. En su momento quedará establecido por las autoridades correspondientes. Estoy tranquilo", dijo.