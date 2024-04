Recibe Sheinbaum reclamos contra CFE, olvidos y 'tramititis'

Yucatán, México.- Manuel acusa un completo abandono de los caminos "saca-cosechas"; Rangel señala el retiro de subsidios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Martín denuncia problemas de sobrerregulación pesquera.

Otros pobladores de la región sur de Yucatán exigen concesiones para pozos, inclusión de campesinos a programas sociales federales, apoyos para semillas y fertilizantes, e impulso de las áreas de riego.

El encuentro de representantes de los sectores agropecuario, ganadero y pesquero con Claudia Sheinbaum se convierte en un foro de reclamos, denuncias y peticiones.

La candidata morenista les responde que no se va a esperar a llegar a la Presidencia y promete el envío de cartas a la CFE y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que se atiendan sus demandas.

"Aquí no nos vamos a esperar a llegar a la Presidencia", expresa la candidata morenista, acaso confiada de su cercanía con el Gobierno federal.

Durante el encuentro se denunció que los citricultores de la región no han sido incluidos en ningún programa federal y que falta la entrega gratuita de fertilizantes, como en otras entidades.

El comisario ejidal de apellido Rangel también se quejó de las carreteras "intransitables" por los baches, y subraya la urgencia de que la Conagua agilice las concesiones para pozos y reduzca las llamadas tarifas de riesgo.

"La CFE quitó el subsidio y ahora estamos pagando el 100 por ciento. Si nosotros vendemos una caja de mamey, de mango, ya no estamos ganando nada, (porque) se está pagando el 100 por ciento a CFE, para agua", dijo Rangel.

"Otra cosa que estamos pidiendo son las concesionadas de agua, que se nos den porque tenemos pozos, pero no tenemos la concesión. Es lo que no nos gusta ni nos conviene, porque mis ejidatarios, campesinos, todos son mis hermanos. No es justo que sigamos (así)".

Exceso de trámites

Martín, de oficio pescador, afirmó que su gremio enfrenta una situación difícil por la sobrerregulación de la actividad y el exceso de trámites, aunados a los periodos de veda de ciertas especies.

"Tenemos problemas con los trámites y la regulación de los permisos de pesca, el monitoreo satelital, los inventarios de productos en veda, las actividades de inspección y vigilancia", enlistó.

"En otras palabras, a veces lo que pescamos no alcanza para todos los trámites que tenemos que pagar; adicional a estas situaciones tenemos los periodos de veda, que estamos conscientes que son buenos, pero para nosotros los pescadores estos tiempos son de desempleo".

Sheinbaum anunció que enviará una misiva al director de la CFE, Manuel Bartlett, para que se instale una mesa de trabajo y se regresen los subsidios en dicha región.

"Voy a mandar una carta, que se haga una mesa de trabajo porque es injusto, se pagaba una tarifa y de pronto llegó el triple, llegó cuatro veces lo que se pagaba antes", dijo.

La exjefa de Gobierno explicó que, en el caso de la carta al director de la Conagua, Germán Martínez, es para que se "legalicen" las concesiones de pozos, como se lo demandaron.

"Lo vamos a desarrollar cuando lleguemos, eso es garantía, pero que desde ahora pueda hacerse una mesa de trabajo", añadió.

La aspirante presidencial se comprometió a atender todas las inquietudes y, como hace en casi todos sus mítines, anticipó que seguirá la ruta de López Obrador, sin zigzagueos.

"No voy a defraudarlos, vamos a seguir el camino marcado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Escucho sus solicitudes; entonces vamos a mantener los programas que ya existen, todo lo que ya se da actualmente, se va a mantener", prometió.

"No va a haber regresiones, no va a haber zigzagueos. Somos un movimiento social. Somos la representación del pueblo de México".