Rinde protesta Seade como Embajador de México en China

Ciudad de México— Con 27 votos en favor, una abstención y cero votos en contra, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento del ex negociador del T-MEC, Jesús Seade, como Embajador de México en la República Popular China.

El ex subsecretario para América del Norte rindió protesta a distancia, justamente, desde China.

En el primer año del Gobierno López Obradorista, Seade fue acusado de peculado y abuso de funciones por usar recursos públicos para cubrir viajes privados.

El 11 de noviembre del años pasado, el Presidente López Obrador entregó la condecoración Miguel Hidalgo en el grado de banda a Seade por su participación en la firma del T-MEC.

Ese día, Seade se despidió del Gobierno para servir a México de otras formas.

"Mi familia me reclama. Agradezco opciones que el señor Presidente y el señor canciller me han dado, pero con su venia me retiro por ahora para servir a mi país en otras formas, como siempre lo he hecho", dijo entonces.