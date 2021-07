Señala FGR irregularidades durante absolución de 'El Güero'

Ciudad de México— La Fiscalía General de la República señaló que el secretario en funciones de juez que absolvió en abril pasado a Héctor "El Güero" Palma, hizo un análisis superficial del caso y anuló el valor de las pruebas esenciales para liberar al capo de la acusación de delincuencia organizada.

Al dar a conocer detalles de la sentencia del Cuarto Tribunal Unitario de Jalisco, que regresó al narcotraficante al Penal del Altiplano, la FGR señaló irregularidades en el fallo absolutorio recién revocado y que fue dictado en primera instancia por Víctor Francisco Chávez Romero, secretario en funciones de juez del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de aquella entidad.

"El Secretario en funciones de Juez de Distrito, indebidamente privó de valor a las pruebas torales en las que la FGR fundó su acusación, además de que vulneró el principio de igualdad procesal en el procedimiento penal en detrimento del órgano acusador", señaló la Fiscalía en un comunicado.

"El Secretario en funciones de Juez realizó un análisis incorrecto y superficial respecto de la aplicación del principio ne bis in idem o non bis in idem (nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos)".

La FGR recordó que el pasado 30 de abril el Secretario Chávez Romero dictó la sentencia absolutoria a favor del compadre de Joaquín "El Chapo" Guzmán, pero el 3 de mayo su fallo fue apelado por el Ministerio Público Federal.

En su apelación, la dependencia pidió que se examinara, conforme a estricto derecho, si en la resolución impugnada no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó inexactamente, si se trasgredieron los principios reguladores de la valoración de las pruebas, si se alteraron los hechos o no se fundó o motivó correctamente.

Ayer José Luis González, Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario de Jalisco, con sede en Zapopan, revocó la sentencia absolutoria y libró la reaprehensión de Palma.

Es por ello que antes de la media noche de ayer la Policía Federal Ministerial lo trasladó del Centro de Investigaciones Federales de la Colonia Doctores, donde estaba arraigado, hasta el Penal del Altiplano.

De acuerdo con la Fiscalía, además de lo señalado sobre el secretario en funciones de juez, el tribunal unitario resolvió que en este asunto sí existe violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento que trascendió al resultado de la sentencia definitiva, en perjuicio de la autoridad ministerial.

El magistrado optó por revocar la absolución del traficante por violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento y ordenó reponer el procedimiento en los términos señalados en la propia resolución.