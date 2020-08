Revela AMLO fallida negociación con sindicato de Pemex

Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Nuevo León— El presidente Andres Manuel López Obrador reveló este jueves que, cuando Carlos Romero Deschamps encabezaba el Sindicato petrolero, ofreció aumentar la edad de jubilación de los trabajadores a cambio de mantener los privilegios y prebendas de sexenios anteriores.

Durante un acto de supervisión de la Refinería de Cadereyta, el mandatario federal reconoció que tal vez cometía una indiscreción al informar sobre el tono de las negociaciones que tuvieron Pemex y el Sindicato en 2019.

"No es cometer ninguna indiscreción, es decirles que, en la revisión del contrato de Pemex del año pasado, ofrecían en la negociación, algunos dirigentes, que es preferible olvidar, ofrecían eso, que estaban de acuerdo los dirigentes en que aumentáramos la edad de jubilación de los trabajadores", contó López Obrador.

"Porque eso nos iba a permitir ahorrar mucho dinero, a cambio de qué, de que mantuviéramos los privilegios arriba en el Sindicato".

Frente al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el presidente advirtió que nunca aceptó las condiciones del exdirigente y exsenador del PRI, ya que no pretende convertirse en un esquirol.

El jefe del Ejecutivo incluso se comprometió con los trabajadores petroleros a que no se tocarán las prestaciones, no habrá despidos ni se modificará la edad de jubilación.

"Dijimos no, por principios, por ideales, no vamos a ser esquiroles, no vamos a estar nunca en contra de los trabajadores de México, menos cuando se trata de trabajadores eficientes, comprometidos como son los trabajadores de la industria eléctrica y del petróleo", aseveró.

"Y le digo a los trabajadores petroleros que, en cualquier negociación, no hay reducción de prestaciones, no hay despidos y no se va a aumentar la edad de jubilación".

Acompañado del director de Pemex, Octavio Romero, el presidente reconoció que en la reciente negociación del contrato colectivo, entre la Comisión Federal de Electricidad y el SUTERM, se regresó a una jubilación con 25 años de trabajo y 55 años de edad; es decir, 5 y 10 años menos que lo establecido en 2016 durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

"¿Qué pasó en el sexenio anterior con los trabajadores electricistas? Llegaron a un acuerdo los dirigentes con los funcionarios para modificar el contrato colectivo y aumentar la edad de jubilación, me lo plantearon los trabajadores electricistas", refirió.

"Puedo decirles a los trabajadores electricistas que ya se firmó el nuevo contrato y ya se repuso lo que se les había quitado, de nuevo se van a poder jubilar a la edad que establecía el contrato original, ese fue mi compromiso y ya se cumplió".

El pasado 19 de agosto, pese a los costos que implica para la endeudada CFE, sus trabajadores tendrán el trato de privilegio o la llamada "pensión dorada" que les había retirado la reforma energética.

Más de 45 mil empleados, de 94 mil que tiene la empresa, recuperaron el esquema de jubilación y pensiones tras concluir la revisión del Contrato Colectivo 2020-2022.

Este día, desde el interior de la Refinería de Cadereyta, el presidente hizo un reconocimiento y reiteró que Pemex priorizará la contratación directa de trabajadores transitorios, para evitar la subcontratación que, en el pasado, pretendía beneficiar a empresas privadas.

Por otro lado, defendió su plan energético y la decisión de orientar la inversión en materia petrolera a la construcción de la nueva Refinería de Dos Bocas, rehabilitar el sistema de refinación, y en la exploración en el sureste, en tierra y en aguas someras, para aumentar la producción.

López Obrador informó que, gracias al combate a la corrupción, se ha logrado reducir de 15 a sólo 10 dólares el costo de producción de cada barril de petróleo.

Insistió en que con la rehabilitación de seis refinerías, el tren de refinación en Cangrejera y la construcción de Dos Bocas, el País buscará la autosuficiencia en materia de combustibles para dejar de importar.

En su discurso, el presidente consideró que las revelaciones realizadas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ponen en evidencia la corrupción y los negocios ilegales que prevalecían en el sector.

En el arranque de su intervención, se lanzó en contra de los traficantes de influencias que se hacen pasar por empresarios y que se enriquecían con negocios que eran buenos para ellos, pero malos para la Nación.