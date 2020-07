Repunta el secuestro en el país

Reforma

Ciudad de México— El delito de secuestro repuntó 14.1 por ciento en junio en comparación con mayo, reportó Alto al Secuestro.

Al presentar su informe mensual, la organización indicó que mientras en mayo hubo 78 casos, en junio sumaron 89.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, indicó que el número de víctimas también creció 14.6 por ciento, al pasar de 116 en mayo a 133 en junio.

En videoconferencia, la activista indicó que afortunadamente el número de detenidos aumentó el mes pasado, mientras en mayo sumaron 88, en junio fueron 116.

Durante junio, las entidades con más secuestros fueron Estado de México, con 17; Veracruz, 16; Chihuahua, 7; Morelos, 5; Ciudad de México y Puebla, 4 cada una.

"Es triste el panorama, está evidenciando que no estamos siendo eficaces en combatir este delito", dijo.

"No tenemos al menos una persona detenida, un delincuente detenido por cada una de las personas secuestradas".

Wallace reportó que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de diciembre de 2018 a junio de 2020, van 2 mil 676 secuestros, 3 mil 407 víctimas y 2 mil 516 detenidos.

Los estados que más plagios acumulan en la presente Administración son Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Morelos.

"Indudablemente (habrá un repunte), la disminución se ha debido al confinamiento en el que hemos estado, pero sí, indudablemente que tendremos incrementos en la cantidad de delitos de secuestros, de homicidios, de robo a casa habitación", señaló Miranda.

"Porque eso se va conjuntar indudablemente con el tema de desempleo, la crisis económica en la que ya estamos inmersos, más de un millón de empleos perdidos, han dejado de percibir 16 millones de personas de la economía informal y claro que todo eso va repercutir en el tema de inseguridad".

Ven falta de estrategia en Guanajuato

La presidenta de Alto al Secuestro aseveró que no hay una verdadera estrategia para combatir la violencia y el crimen en Guanajuato, la entidad con más homicidios del País.

A pregunta expresa, advirtió que tampoco existe coordinación entre la Federación y las autoridades estatales.

"No es cambiarla, es tener una estrategia y no la tenemos, se tiene que sacar la política para que exista coordinación entre la Federación y el Estado", expresó.

"Porque si bien es cierto que mucho de los delitos aparentemente son del fuero común, la verdad es que son cometidos por miembros de la delincuencia organizada".

Miranda recalcó que las "matanzas" en la entidad se deben a la pelea por el control de los territorios entre los Cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima.

"Porque cada uno está pelando el territorio por la droga y por el huachicoleo, entonces lo que deben hacerse es coordinarse", recalcó.

"Ni siquiera tienen que cambiar, tienen que establecer una política y tienen que establecer una estrategia que hasta el día de hoy yo no veo".

La activista lamentó que el Estado y el Gobierno federal se estén echando la "pelotita unos a otros", pues los que quedan en medio son los ciudadanos.

"Entonces cada uno tiene su responsabilidad, su tramo de responsabilidad y, repito, la delincuencia organizada le corresponde a la Federación y eso es lo que hoy no estamos viendo", añadió.

"A mí me llama mucho la atención que en el tema del (multihomicidio en el) anexo la FGR no haya atraído el caso, por ejemplo, cuando era un tema de delincuencia organizada por armas, por quienes lo cometieron, y pues no; entre malas prácticas, ignorancia y 'pingponeo' quien queda ahí en medio es la sociedad civil".