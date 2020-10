Reprende Segob a gobernador de Michoacán por pedir votar contra Trump

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acusó al gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, de violar la Constitución federal y de su Estado al haber llamado a votar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos en contra del Presidente Donald Trump.

En un oficio, del que giró copia al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, Sánchez Cordero le dice a Aureoles que con el llamado que hizo incurre en "ilícitos constitucionales".

"Entrometerse de la manera que lo hace en los asuntos internos de otro país, en un proceso electoral externo, hacer política exterior cuando no le corresponde, le hace incurrir, a mi juicio, en ilícitos constitucionales", señaló.

En la víspera, Aureoles subió un video en el que llamó a la población migrante en Estados Unidos a votar por un cambio y recordó que hace cuatro años Trump llamó a los mexicanos delincuentes y narcotraficantes.

"En esta ocasión, los votos mexicanos en Estados Unidos pueden darle sentido al cambio necesario y poner un Presidente que entienda nuestras luchas, que respete nuestra cultura y se identifique por nuestras causas", indicó.

Sánchez Cordero dijo que con el llamado, el Gobernador michoacano rompe con la tradición de la Doctrina Estrada y el principio constitucional de respeto y libre autodeterminación de los pueblos.

"Me parece, cuando menos, extraña, la confusión que suscita en la población migrante, no solo de su estado, sino de todos los mexicanos en el exterior, con el video que publica ayer en sus redes sociales. En él parece confundir un llamado a la participación política con el favorecer a uno de los candidatos en una contienda electoral externa. Cuestión que me parece, por demás, grave, pues coloca al Estado mexicano en una situación muy delicada en términos de política exterior", recriminó.