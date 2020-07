Reforma a pensiones, sólo un curita, dicen

Ciudad de México— La reciente reforma al sistema de pensiones anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca aumentar la pensión que ofrece el Sistema de Ahorro para el Retiro a los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social que ingresaron al mercado laboral después del 1 de julio de 1997.

Sin embargo, para los especialistas, se trata de un proyecto que no trae beneficios para todos los mexicanos y que, de acuerdo con las características de la ley, algunos estarían para la segunda mitad del 2021 cumpliendo los requisitos en términos de tiempo, pero la tasa de densidad es muy baja y lo estaría cumpliendo menos del 20 por ciento.

La maestra Berenice Ramírez, experta en el tema de pensiones e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, explicó que realmente son muy pocos los que podrían pensionarse y lo harían con un saldo mínimo.

“En febrero, el presidente de la Consar daba una cifra muy reveladora, se trata de que sólo uno de cada mil trabajadores tendría derecho a una pensión más alta, que son los de altos salarios, con salario formal y que han vigilado su afore y así estará representando el 30 por ciento de su último salario”, detalló.

Consideró que dicho proyecto de ley tiene que ser entendido y discutido “profundamente” para hacer una Reforma con distintas características, aunque sí aclaró que “el país requiere una reforma indudablemente porque no es posible que el 57 por ciento de los ocupados no tengan acceso a la seguridad social porque están contratados por honorarios o por no dados de alta”.

Agregó que hay cerca de once millones de trabajadores por cuenta propia, el conocido sector informal, donde la unidad económica de los hogares es la que genera el ingreso y el empleo y que se ve en negocios adaptados en sus casas o incluso dijo, quienes salen a vender cosas a las calles.

“Todos estos trabajadores no tienen ningún acceso y a lo único que tendrían derecho es a la pensión del Bienestar que ahorita es de mil 321 pesos mensuales”, dijo la investigadora de la UNAM.

Si hasta junio de 2020 en el estado de Chihuahua había 875 mil 288 trabajadores asegurados en IMSS, habría que ver, explicó Ramírez, cuántos se pueden acoger a la Ley 73, que son aquéllos que ya estaban contratados antes del 1 de julio de 1997 y que les daría una plaza de reemplazo mejor que representa el 60 por ciento de su salario base de cotización.

“El tema del salario base de cotización es muy importante porque a veces los trabajadores piensan que se trata de recibir el salario que cobran en ese momento, pero tienen que estar claros con cuántos salarios están cotizando al IMSS, pueden cotizar 4 salarios mínimos pero están dados de alta con dos salarios mínimos entonces será el 60 por ciento de esos dos salarios”, aclaró.

Dijo que, de aprobarse dicho proyecto de ley, un elemento como problema es la baja tasa de cotización además del modelo de financiamiento de capitalización individual en administración privada, es decir, el trabajador ahorra de acuerdo con su salario, y si es bajo, el ahorro también será bajo, por lo tanto, el trabajador no puede esperar a que vaya a ser superior que su salario.

Explicó que este nuevo diseño se monta en el modelo de pensión de bienestar para decir que la tasa de reemplazo aumenta, pero no es ni la mitad del salario mínimo; además, dijo, la pensión mínima garantizada es otorgada por el Estado y tendrá que aportar el remanente cuando se acabe lo poco ahorrado por un trabajador.

En el mediano plazo aumentará el costo fiscal de las pensiones; actualmente, dijo, el Estado está gastando el 4 por ciento del PIB para pagar a los ya pensionados, a los que se van a pensionar por la ley 73 y los del décimo transitorio del Issste y aumentará la aportación para ese subsidio.

“El problema es la construcción del modelo y los intereses económicos muy fuertes y no quieren que suceda lo que en 18 países del mundo ha sucedido con la capitalización individual, que es hacer una reforma estructural y plantear un modelo sólido con capitalización colectiva y administración más amplia, pública o de un organismo autónomo, pero sin intereses como las Afores y dar oportunidad a que entren todos los mexicanos”.

Criticó que lo están poniendo como una curita que a la larga le costará más al estado y que le va a resolver a los trabajadores contar con una pensión mínima y un “piquito” con la pensión del bienestar y “por eso te hablan del 105 por ciento de la tasa de reemplazo, pero están hablando de los que ganan uno o dos salarios mínimos, pero para aquéllos que ganan más de 10 ó 15 salarios mínimos, la tasa de remplazo seguirá siendo del 30 por ciento.

Todo está determinado, dijo, por el saldo ahorrado, por la edad, por el tiempo de trabajo, cuántos años tienes de cotización y hasta en qué Afore estás, pues explicó que hay Afores que cobran más en comisión que lo que te dan en rentabilidad y como promedio, aunque hayan bajado las comisiones, lo que quitan representa más del 25 por ciento.

La iniciativa será discutida de inicio en la Cámara de Diputados para su eventual aprobación en el mes de septiembre y una vez aprobada por el Congreso, el beneficio inmediato sería para los trabajadores con bajos salarios para obtener su pensión mínima garantizada, quienes