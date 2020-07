Reforma a pensiones no inhibe formalidad: Hacienda

Reforma

Ciudad de México— La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que la reforma en pensiones de los trabajadores del sector privado no inhibirá la formalidad en los empleos del país, pese a que especialistas advirtieron lo contrario por un mayor costo en la contratación.

"La informalidad es un fenómeno multifactorial, hay muchos elementos y no podemos simplificar a que el costo de la seguridad social sea la causa única de la informalidad.

"Los países más desarrollados, con más alta formalidad, son los que tienen más costos de la seguridad social, incluso México es de los países, no diría que de los menores, pero sí por debajo del promedio de la carga de la seguridad social, entonces no es esa la principal razón y no pensamos que esto vaya a ser un factor que inhiba", dijo Carlos Noriega, jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP.

En el seminario 23 años del Sistema de Ahorro para el Retiro y la reforma que viene, organizada por Amafore, el funcionario argumentó que la reforma en pensiones cuida a las pymes, en donde se concentra el salario más bajo, pues en general tienen una plantilla con trabajadores de uno a tres veces el salario mínimo.

Las empresa más grandes, que tienden a pagar mejores salarios, están mejor fiscalizadas, con lo cual la evasión es mucho menor o prácticamente nula, aseveró.

"Para que las pymes no tuviesen ese problema, y mucho menos que justificaran que por la reforma, lo que hace el Gobierno es que el recurso que aporta lo va concentrar entre los trabajadores de una a cuatro veces el salario mínimo, de manera que el patrón tenga que hacer el menor esfuerzo.

"De hecho, para un trabajador de un salario mínimo, el costo para el patrón no se va incrementar, eso quiere decir que no va aumentar de ninguna manera el incentivo para no contratar y dejarlos en la informalidad", sostuvo.

Las pymes y en general todos los trabajadores de menores ingresos no representarán una carga fuerte para los patrones, no se va incrementar la carga y ahí es donde entra el Gobierno, recalcó Noriega.

El 90 por ciento de los trabajadores en el país ganan de uno a cinco salarios mínimos.