Niega presidente compensar a empresarios por reforma de pensiones

Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se vaya a compensar a la Iniciativa Privada con una reforma fiscal por la mayor aportación que hará con la reforma al sistema de pensiones.

"No hay ningún acuerdo en ese sentido", respondió el mandatario al ser cuestionado en su conferencia mañanera sobre la preocupación en algunos sectores de que las empresas asumirán la carga financiera de la iniciativa que se enviará al Congreso.

"Por eso nosotros vimos bien la propuesta del sector empresarial, porque significa que ellos son los que aumentan su participación, es decir, van a destinar más recursos para las pensiones de sus trabajadores, es el sector privado el que tiene la mayor aportación aunque también el sector público, porque se están incluyendo las pensiones de los adultos mayores y esas pensiones van a ir aumentando, porque ya está en la Constitución, ya no son programas de Gobierno, ya son derechos adquiridos".

En acuerdo con los sectores obrero y patronal, el Gobierno federal propuso una reforma a la Ley del Seguro Social que modifica el esquema de pensiones, al bajar a 750 las semanas obligatorias de cotización y aumentar el monto de retiro en un 40 por ciento, con la mayor aportación de las empresas.

López Obrador expuso que la reforma Constitucional para la entrega universal de pensión a los adultos mayores se empata con la iniciativa de ayer, de modo que es una aportación adicional de parte del Gobierno que recibirán los trabajadores.

Esto termina de asegurar ese derecho, dijo, porque hay derechos en la Constitución que no se cumplen, que son letra muerta.

"Por ejemplo, se aprobó en el artículo cuarto del derecho a la salud y transcurrió muchísimo tiempo y no se hizo realidad porque solo la mitad de la población tiene seguridad social, la otra mitad no tiene y crearon lo del llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular, pero ya estaba en la Constitución, nada más que no se cumplía", comentó.

Uno de los transitorios de la reforma al artículo cuarto, recordó, estableció que la pensión a adultos mayores debe aumentarse año con año y no podrá ser menor a la inflación, y eso se suma con la propuesta presentada ayer.

"Entonces es una aportación que tiene que hacer el Gobierno, adicional, esté quien esté en la Presidencia, entonces sí aporta el Gobierno, sin embargo, quienes aportan más son los empresarios", reconoció.

"Por eso cuando nos hacen el planteamiento lo vimos bien, no van a aportar más los trabajadores, no es lo mismo para el caso de los trabajadores, también se reduce la edad, no, la edad no, el tiempo para recibir la pensión de 25 a 15 años, en el caso de la edad (...) no se cambia, siempre lo que querían era que se aumentara la edad de jubilación".