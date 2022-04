Reducirán carga regulatoria en sector financiero

Ciudad de México.- El Gobierno federal busca desregular el sector financiero para reducir costos en esta materia y con ello desarrollar más el potencial de este mercado, dijo Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda.

"Nos ocupa mucho la meta de que queremos desregular y quitar muchos trámites que son duplicaciones o información que cuesta mucho trabajo para las entidades financieras recopilar y después reportar que además reportan cinco, seis veces a diferentes entidades", declaró durante su participación en la conferencia anual del Council of the Americas y la Secretaría de Hacienda titulada "Nearshoring: Impulsando oportunidades de inversión en México".

Explicó que el sector financiero operará con las mismas reglas de operación salvo en cosas donde exista la posibilidad de desregular y bajar costos de infraestructura regulatoria para las entidades financieras.

"Tenemos un mercado muy robusto que requiere un anclaje adicional para que desarrolle más su potencial.

"Ese anclaje se está empezando a desarrollar para facilitar la posesión de garantías, facilitación de tribunales, la comprensión de los jueces sobre el tipo de asuntos financieros. Tendremos que trabajar mucho más no solamente el tema del sector judicial y marco legal, sino otros temas regulatorios", aseveró De la O.

Aunque que el Gobierno federal pretende reducir esta carga burocrática, está consciente de que el mercado financiero tiene casos como los que se han visto de emisores no regulados que no honran sus obligaciones, precisó.

Por otra parte, el Secretario de Hacienda sostuvo que en México el nivel de importaciones es muy elevado para una economía tan grande, lo que impacta de forma negativa al Producto Interno Bruto (PIB).

"Eso no lo queremos entender o lo hemos estado ignorando durante décadas y no nos damos cuenta que cuando hacemos mucho gasto interno tenemos que procurar que tenga una circularidad en la economía nuestra porque si gastamos mucho para el consumo y el consumo va y compra en Asia, entonces sí hay ambiente de ventas en los almacenes y los restaurantes están llenos, pero no hay producción y eso tenemos que tomarlo en cuenta.

"Por esa razón las líneas de abastecimiento manufactureras que nos interesa traer con el nearshoring (estrategia de externalización por la que una empresa transfiere parte de su producción a terceros ubicados en otros países) son aquellas que ya están desarrollándose sin nuestra intervención, pero nuestra intervención las va a fortalecer", señaló.