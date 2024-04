Reclaman exclusión de INE en extranjero

Ciudad de México.- Cientos de mexicanos denunciaron que fueron excluidos de la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero.

Usuarios en redes dieron a conocer el mensaje que recibieron y manifestaron su molestia, porque anteriormente fueron informados que su registro era correcto.

Tras los reclamos, el INE informó ayer que de un total de 220 mil 410 solicitudes consideradas como válidas, se declaró la improcedencia en 39 mil 724 registros, es decir, el 18 por ciento del listado nominal para el voto en el extranjero.

"¡Ni madres! A mí me confirmaron el 13 de febrero, después del análisis legal, que ya estaba aprobada mi solicitud. El aviso no explica de qué inconsistencia se trata, no motiva adecuadamente la negativa y me deja en indefensión. Estamos a dos semanas de que debían llegar las boletas", se quejó @ Ciudadano_Equix en X.

"Yo estaba emocionado por votar desde el extranjero, desde febrero mi registro había sido aprobado, según esto validado por jurídico. Hoy me llevé esta sorpresa. Ni hablar, los ciudadanos que sí queremos un cambio en México no podremos participar", reprochó el usuario @MauMusiclover.

Al respecto, el consejero electoral Arturo Castillo manifestó que debieron declararse improcedentes numerosos casos de registro por falsificación de firmas, domicilios y estados de cuenta.

"Por ejemplo, subían copias de credenciales de elector tramitadas en México y luego a estas copias digitales les sacaban una foto a la firma y esa foto la colocaban en el papel, como si fuera la firma autógrafa del solicitante.

"Evidentemente es una falsificación de firma; también encontramos muchísimos comprobantes de domicilio a los que les cambiaron el nombre, pero era exactamente el mismo comprobante", refirió sobre las inconsistencias.

De acuerdo con el INE, las principales irregularidades o inconsistencias relacionadas con la firma sumaron 18 mil 203 casos, como ilegibles, fotocopias de la firma en lugar de firma autógrafa o falta de coincidencia con la firma de la credencial para votar.

El presidente de la Comisión de Mexicanos en el Exterior señaló que las personas que estén inconformes con la cancelación de su registro están a tiempo de pedir una rectificación e incluso, acudir al Tribunal Electoral para garantizar su derecho al voto.

El INE indicó por la tarde, en un comunicado, que los mexicanos residentes fuera del País, con notificación de improcedencia en su registro, tienen hasta el 5 de mayo para solicitar una aclaración.

Reciben 107 mil boletas para el voto vía postal

El INE informó que Talleres Gráficos de México le entregó 107 mil 880 boletas electorales que servirán para el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE), en su modalidad postal.

Ello, al concluir la impresión de papeletas para la elección de Presidencia de la República y senadurías.

El Instituto explicó que, una vez finalizados los trabajos de integración de la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero (LNE-Extranjero), los registros que conforman esta modalidad de votación suman 53 mil 69. Además, se consideraron 871 boletas adicionales.

Por lo tanto, el número de boletas impresas por Talleres Gráficos de la Nación quedó en 53 mil 69 para Presidencia de la República y 871 adicionales, para un total de 53 mil 940.

En el caso del Senado es la misma cifra, por lo que el INE recibió en total 107 mil 880 boletas.

Las mexicanas y los mexicanos en el exterior que reciban su boleta deberán remitir su voto a México, a más tardar 24 horas antes del inicio de la Jornada Electoral, es decir, el 1 de junio de 2024 a las 8:00 horas, para que sus respectivos votos sean contados.