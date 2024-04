Sheinbaum y Ebrard: un encuentro en la frontera norte

Tijuana.- El mitin con el que Claudia Sheinbaum cerró ayer su gira de dos días en Baja California duró casi una hora, y en todo ese tiempo, Marcelo Ebrard se negó a expresar el grito de "presidenta".

Por primera vez desde que inició la campaña, hace casi mes y medio, el ex canciller acompañó a la candidata presidencial de Morena en un evento masivo.

Nombrado por Sheinbaum como enlace con los mexicanos en el extranjero, Ebrard fue el encargado de recibir a un grupo de connacionales que vive en Estados Unidos y en Canadá, y que viajó a Tijuana para estar en los actos de campaña de la morenista en la frontera.

En el primer evento en el que aparecieron juntos, Ebrard tomó la palabra.

Inició coreando "Claudia, Claudia" y "Ese apoyo sí se ve".

En un mensaje breve y atropellado, Ebrard dijo a los paisanos que el movimiento al que finalmente no renunció, tras inconformarse por la designación de Sheinbaum como "corcholata" ganadora, los admira y los considera como parte del futuro de México.

"Son nuestro pueblo, son nuestra gente y México está con ustedes", alabó, mientras una mujer gritaba desesperada que había perdido su nieta -quien finalmente fue localizada- y otra le agradecía por haber "reflexionado" y acompañar a su ex contendiente en el proceso interno de Morena.

"Ustedes son parte de México y jamás, jamás los vamos a olvidar, y jamás los dejaremos solas y solos.

"Ustedes son México; estamos orgullosos de ustedes", agregó Ebrard.

El ex aspirante, quién en agosto pasado denunció una operación desde la Secretaria de Bienestar a favor de Sheinbaum, concluyó su discurso afirmando que la ex jefa de Gobierno será la primera presidenta de México.

Sheinbaum, por su parte, no agradeció la presencia del ex canciller, como sí lo hizo en Tabasco con el ex Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuya presencia incluso puso como ejemplo de unidad.

"Ustedes sostienen mucho de la economía nacional, pero también que se oiga fuerte: a la economía de los Estados Unidos, porque, ¿qué sería de esa economía, la más grande del mundo, si no fuera por los mexicanos y mexicanas que trabajan diariamente allá?", cuestionó.

"Que sepan que siempre vamos a estar cerca de ustedes, que los vamos a proteger, que los vamos a defender y que nunca vamos a agachar la cabeza frente a ninguna nación".

Durante su mensaje, se escuchó la arenga de "¡presidenta, presidenta!", pero el canciller no se sumó a la porra.

Tampoco levantó el puño en señal de triunfo rumbo al 2 de junio, como el resto de los morenistas en el templete.

Ebrard se limitó a aplaudir con cierto desdén y en varias ocasiones se le vio bostezar, revisar su reloj o jugar con las tarjetas que llevaba en las manos.

El recibimiento de los simpatizantes también fue contrastante. Mientras algunos reprochaban a Marcelo haber impugnado la candidatura de Sheinbaum, otros le decían que el candidato presidencial tenía que haber sido él.

Con un ramo de rosas en los brazos, María Elena Martínez le gritaba a Ebrard que lo amaba y le agradecía por estar en Tijuana.

"Tenía que haber sido él. Es el que tiene los huevos para ser presidente", dijo María Elena, momentos antes de que Sheinbaum bajara del templete a recibir el ramo de rosas rojas que llevaba la señora, al igual que Ebrard, como un acto de resignación.

En contraste, otra mujer gritaba "Marcelo reflexionó, y qué bueno", mientras el ex canciller parecía no escucharla.

El mitin en la explanada del museo El Trompo concluyó con una Sheinbaum sonriente, ondeando la bandera, y un Ebrard serio, cuya figura fue cubierta por la bandera que extendió frente a él Julieta Ramírez, candidata de Morena al Senado.