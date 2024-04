Resulta más intenso postdebate entre candidatas

El postdebate resultó más intenso que el debate mismo entre las candidatas y el candidato presidenciales del domingo 7 de abril.

Durante el debate, las candidatas Claudia Sheinbaum (Morena-PT-PVEM) y Xóchitl Gálvez (PAN-PRI-PRD) se lanzaron acusaciones que, en su mayoría, fueron retomadas de informaciones que han circulado desde hace varios meses en redes sociales y medios de comunicación.

En algunos casos, las aspirantes presidenciales aprovecharon imprecisiones para acusar a su contendiente o bien relativizaron o extendieron términos que han estado en la opinión pública.

Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM) acusó a Gálvez de vivir en una casa del llamado "Cártel Inmobiliario", que es un conjunto de desarrollos edificados bajo presuntos actos de corrupción en la Alcaldía Benito Juárez.

"Yo vivo en un departamento rentado, ella (Gálvez) vive en una casa del Cártel Inmobiliario", lanzó la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México durante el primer debate presidencial, realizado el domingo 7 de abril en las instalaciones del INE.

Durante el debate, la propia Sheinbaum delimitó el actuar de este "Cártel" a la Alcaldía Benito Juárez.

La casa que habita Xóchitl Gálvez está ubicada la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México fue delegada de 2015 a 2108.

Pese a no estar vinculado directamente al Cártel Inmobiliario, el inmueble no está exento de polémica, pues en septiembre del año pasado, el periodista Álvaro Delgado publicó que la casa había sido adquirida por Gálvez a un precio inferior a su valor real, luego de que durante su administración en la Delegación se autorizara la construcción del conjunto habitacional.

Según lo publicado, en 2021 Gálvez compró la propiedad en 9 millones 768 mil pesos, cuando su valor publicitado por la inmobiliario fue de 15.5 millones de pesos.

Xóchitl Gálvez intentó revirar el tema el pasado jueves, durante una gira por el Estado de México.

Al recordar algunos de los momentos del debate presidencial, ante simpatizantes en el Club Bosque Real, dijo que Claudia Sheinbaum no puede representar a las mujeres, pues no tiene un patrimonio propio.

"Nosotros queremos que las mujeres sean independientes, que tengan su propio patrimonio. Por cierto, me reclamó que yo vivía en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto", soltó Gálvez.

Durante el debate, Xóchitl Gálvez señaló que la familia de Sheinbaum aparece en los Panamá Papers, que es una base de datos de personas que crearon empresas fantasma y trasladaron dinero a paraísos fiscales.

"Le pregunto a Claudia, hay información de los Panamá Papers donde tu familia no tiene una, sino tres empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos. El abogado que utilizó tu familia fue abogado de los delincuentes del crimen organizado. Te pregunto. Contesta sí o no", cuestionó.

En junio de 2021, un usuario de la red social X, conocido como @ALEPHBIO, difundió que la mamá de la candidata morenista, la bióloga Annie Pardo Cemo, y otros de sus familiares, aparecían dentro de la lista de 289 mexicanos con cuentas en paraísos fiscales.

A la fecha, en el sitio del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) permite verificar que Annie Pardo Semo, Sally Pardo Semo, Esther Pardo Cemo y Maty Cemo de Pardo fueron accionistas en la empresa JAEM.LTD, que fue creada en las Islas Vírgenes el 1 de marzo de 1990 y quedó inactiva el 31 de octubre de 2009.

El intermediario para la creación de esa empresa off shore fue el banco Merrill Lynch.

En entrevistas radiofónicas de esta semana, Sheinbaum dio su versión sobre el tema.

"Fue una cuenta que tuvo mi abuelita hace muchísimos años, que alguien la convenció de sacar su dinero, era muy poco dinero realmente. Entonces cuando muere mi abuelita le toca principalmente a mi tía, pero no hay nada de un abogado del narcotráfico".