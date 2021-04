Rechaza 'extremismos' en libros de texto; defiende cambios

Agencias Reforma / Libros de la SEP

Ciudad de México— El Presidente López Obrador defendió cambios a libros de texto gratuitos y dijo que en su rediseño no hay 'nada de extremismos' porque eso, afirmó, no ayuda.

"¿Cómo vamos a estar nosotros impartiendo clases y enseñando con libros del periodo neoliberal?"

"Hay un equipo muy bueno que está trabajando en eso y no hay nada de extremismos, porque eso no ayuda, los extremistas no aportan. Es conocimiento sobre valores, fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales, eso es, claro que se van a inconformar", comentó en conferencia matutina.

Cuestionado sobre si los libros de texto se hicieron al vapor, el jefe del Ejecutivo aseguró que se formó una comisión desde hace año y medio aproximadamente que autorizó el Congreso y que hay una dirección de contenidos en la SEP.

"Desde que entramos al Gobierno lo estamos planteando, no es nuevo, nada más que ya llegó el tiempo, porque además ya no podemos seguir con lo mismo", acotó.

El mandatario federal aseguró que se deben seguir fortaleciendo la revolución de las conciencias porque es lo único que va a quedar y no se va a poder quitar.

"No van a poder borrar en todo lo que vaya al pensamiento, a la conciencia, todo lo que logremos de cambio de mentalidad. Lo demás, lo pueden destruir, pero eso no", aseveró.